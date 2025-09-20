Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a BBC-nek

– Hogyan értékeli csapata teljesítményét?

– Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, főleg annak fényében, hogy hét mérkőzésből már a harmadikat kellett korai időpontban lejátszanunk. Alapvetően nem is a korai kezdésű meccsekkel van a gond, hanem azzal, ha előtte szerdán kell késő este pályára lépni, mert az egész hetet befolyásolja. Szóval, mindezt figyelembe véve kifejezetten nagyszerű első félidei teljesítménnyel rukkoltunk ki, tulajdonképpen ezzel nyertük meg a derbit.

– Mégis meg kellett szenvedni a győzelemért. Ennek mi volt az oka?

– A második félidőre láthatóan elfáradtunk, ami a hétközi európai kupaszereplés számlájára írható. Amíg frissebbek voltunk, mi szereztük a gólokat, de amint fogyott a csapat ereje, érkezett az Everton-gól. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szépítő gól után nem volt nagy lehetősége az ellenfélnek, ami elsősorban a mi mentalitásunkat és küzdőszellemünket dicséri.

– Ha nem is könnyen, de eddig minden mérkőzését megnyerte a Liverpool. Meddig tarthat ki a csapat lendülete?

– Ezt lehetetlen megmondani, bármikor hullámvölgybe kerülhetünk, lehet balszerencsés napunk is. Abban viszont biztos vagyok, hogy olyan meccsünk nem lesz, amikor a játékosaim rossz hozzáállása vagy küzdeni akarásuk hiánya okozná a vesztünket. Ezt a győzelmet is nagyszerű szellemiségünknek köszönhetjük.

– Kedden az újonc Southampton elleni Ligakupa-ütközet következik. Van Dijk, Konaté, Szalah, Gravenberch és Szoboszlai a hétközi meccsen is pályára lépnek, vagy pihenőt kapnak?

– Most már elmondhatom, hogy kedden nem fogják őket látni. Ha ez segít a Southamptonnak, akkor tudni fogják.