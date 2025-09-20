Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a BBC-nek
– Hogyan értékeli csapata teljesítményét?
– Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, főleg annak fényében, hogy hét mérkőzésből már a harmadikat kellett korai időpontban lejátszanunk. Alapvetően nem is a korai kezdésű meccsekkel van a gond, hanem azzal, ha előtte szerdán kell késő este pályára lépni, mert az egész hetet befolyásolja. Szóval, mindezt figyelembe véve kifejezetten nagyszerű első félidei teljesítménnyel rukkoltunk ki, tulajdonképpen ezzel nyertük meg a derbit.
– Mégis meg kellett szenvedni a győzelemért. Ennek mi volt az oka?
– A második félidőre láthatóan elfáradtunk, ami a hétközi európai kupaszereplés számlájára írható. Amíg frissebbek voltunk, mi szereztük a gólokat, de amint fogyott a csapat ereje, érkezett az Everton-gól. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szépítő gól után nem volt nagy lehetősége az ellenfélnek, ami elsősorban a mi mentalitásunkat és küzdőszellemünket dicséri.
– Ha nem is könnyen, de eddig minden mérkőzését megnyerte a Liverpool. Meddig tarthat ki a csapat lendülete?
– Ezt lehetetlen megmondani, bármikor hullámvölgybe kerülhetünk, lehet balszerencsés napunk is. Abban viszont biztos vagyok, hogy olyan meccsünk nem lesz, amikor a játékosaim rossz hozzáállása vagy küzdeni akarásuk hiánya okozná a vesztünket. Ezt a győzelmet is nagyszerű szellemiségünknek köszönhetjük.
– Kedden az újonc Southampton elleni Ligakupa-ütközet következik. Van Dijk, Konaté, Szalah, Gravenberch és Szoboszlai a hétközi meccsen is pályára lépnek, vagy pihenőt kapnak?
– Most már elmondhatom, hogy kedden nem fogják őket látni. Ha ez segít a Southamptonnak, akkor tudni fogják.
David Moyes, az Everton menedzsere a klub televíziós csatornájának
– Hogyan értékeli a derbit?
– Csalódott vagyok, mert nem tudtuk kihozni azt a mérkőzésből, amire önerőből képesek lettünk volna. Persze kétgólos hátrányban tisztában voltunk vele, pokoli nehéz lesz talpra állni, de az utolsó leheletünkig küzdöttünk, a mérkőzés hajrájában pedig egyértelműen az ellenfél fölé nőttünk. A játékosaim minden dicséretet megérdemelnek a kitartásukért.
– Miben kell javulnia a csapatnak?
– Szerintem egyre jobb teljesítményre képes, igaz, még szükségünk van némi időre, hogy a legjobbakkal fel tudjuk venni a versenyt. Egyelőre csak megnehezítjük a nagy csapatok helyzetét, de szeretnénk felnőni hozzájuk. Ezen a meccsen csak a második félidőben nyújtottunk olyan teljesítményt, amire lehet alapozni, tehát fontos lenne, hogy ezt kilencven percig meg tudnánk csinálni.
– Mire számít a folytatásban az Evertontól?
– Amióta visszatértem, érzem, hogy elszánt és energikus csapattal dolgozhatok. Remélem, az olyan fájó vereségek, mint ez is – amelyeket kiélezett küzdelemben, nagy riválisok ellen szenvedünk el – nem szegik játékosaink kedvét, és mindenki képes lesz kitartani s újult erővel folytatni a küzdelmet. Ha az elszántság megmarad, az eredményekkel sem lesz gondunk.
SKY SPORTS
Ryan Gravenberch remekelt, a Liverpool behúzta a derbit, írja a brit sportoldal. A Liverpool továbbra is egyedüli csapatként hibátlan a bajnoki idényben. David Moyes edzői pályafutása során sosem nyert mérkőzést az Anfieldben, ez a rossz sorozata most sem szakadt meg.
BBC
A brit közszolgálati média weboldala kiemeli, hogy Arne Slot a nyár két nagy igazolását, Florian Wirtzet és Alexander Isakot sem jelölte a kezdőcsapatba az Everton elleni rangadón. Két gól elégnek bizonyult, a bajnoki címvédő nem villogott, de elvégezte a munkát,
LIVERPOOL ECHO
A helyi lap szerint fél óra futball elég volt a Liverpoolnak a derbi megnyeréséhez. Kerkez Milos jól védekezett Iliman Ndiaye ellen, és a tízes skálán 7-es osztályzatot kapott, míg Szoboszlai Dominik 8-ast: hatásosan zavarta az Everton támadásfelépítését, és szervezte a játékot.
„Nagyon örülök a gólomnak, az előző idényben nem sokszor voltam eredményes, az idényben viszont már a második bajnoki találatomat jegyeztem. Tudtam, hogy Mohamed Szalahtól pontosan érkezik a szabad területre bejátszott labda, csak be kellett mozognom érte. Külön öröm számomra, hogy a derbin szereztem gólt, az Everton elleni meccsek mindig különlegesek” – értékelt Ryan Gravenberch, a Liverpool középpályása a TNT Sportsnak.
„Pontosan tudtuk, mi vár ránk itt: ellenséges környezet és villámgyors rivális. Az első félidőben nem játszottunk jól, a meccset mégis a második játékrészben veszítettük el, mert nem koncentráltunk megfelelően. Ha nincs ez a különbség a két félidei teljesítményünk között, másként alakulhatott volna a mérkőzés” – nyilatkozta Jack Grealish, az Everton támadója a TNT Sportsnak.
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Liverpool FC–Everton FC 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: D. England
Liverpool: Alisson – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 61.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Wirtz, 61.) – Ekitiké (Isak, 67.). Menedzser: Arne Slot
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, M. Keane, Garner – Gueye, Mikolenko (Alcaraz, 86.) – I. Ndiaye (Dibling, 86.), Dewsbury-Hall, Grealish – Beto (T. Barry, a szünetben). Menedzser: David Moyes
Gólszerző: Gravenberch (10.), Ekitiké (29.), ill. Gueye (58.)