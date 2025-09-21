Tekvandó: négy érmet szereztek a magyarok Lengyelországban

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok Márton Viviana finn és horvát rivális legyőzésével jutott 62 kilogrammban a négy közé, ahol a lengyel Lyskawát verte, majd a fináléban a cseh Stolbová nem állt ki ellene, így megnyerte a tornát.

Patakfalvy Luca (57 kg) lengyel, horvát és cseh ellenfelét verte, majd a döntőben három menetben gyűrte le az ukrán Kosztenevicset, így az ő nyakába is aranyérem került.

Bailey Kelen (87 kg) azerit vert a negyeddöntőben, majd mivel ukrán ellenfele megsérült, már készülhetett is a döntőre. Ott aztán kikapott a horvát Pavlinovictól, így ezüstéremmel térhet haza.

Gueli Zoé (67 kg) dán és mali riválison „keresztül” került az elődöntőbe, ahol 2–0-ra alulmaradt a horvát Jeliccsel szemben, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel.