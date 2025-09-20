NB III: a Monor a szegedi győzelme után vezeti a csoportját

Az NB III Délkeleti csoportjában a Monor SE bő 50 perc játék után már 2–0-ra vezetett a Szeged-Csanád GA II vendégeként, és 3–1-re győzött is, sorozatban hatodik sikerét jegyezte. Ezzel a Gyulát egy ponttal megelőzve élre állt a tabellán, de az eddigi első vasárnap lép pályára, otthon, a BKV Előre ellen.
NB III
8. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Monor SE 1–3
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Monor
8
6
2
–
16–6
+10
20
|2. Gyula
7
6
1
–
22–5
+17
19
|3. ESMTK
7
4
1
2
9–5
+4
13
|4. Hódmezővásárhely
7
3
2
2
15–12
+3
11
|5. III. kerületi TVE
7
3
2
2
13–11
+2
11
|6. Dabas
7
3
1
3
8–9
–1
10
|7. Dunaharaszti
7
3
1
3
10–12
–2
10
|8. Csepel
7
3
1
3
8–10
–2
10
|9. Szeged-Csanád II.
8
3
1
4
14–17
–3
10
|10. BKV Előre
7
3
–
4
9–14
–5
9
|11. Vasas II.
7
2
3
2
12–11
+1
9
|12. Szeged VSE
7
2
2
3
7–10
–3
8
|13. Békéscsaba
7
2
–
5
9–13
–4
6
|14. Martfű
7
2
–
5
6–15
–9
6
|15. Honvéd II.
7
1
3
3
11–10
+1
6
|16. Tiszaföldvár
7
1
–
6
7–16
–9
3
A 8. FORDULÓ VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building
16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC
16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–FC Sopron
16.00: Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Bicskei TC–ETO Akadémia
16.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC
16.00: Budaörs–Puskás Akadémia FC II
17.30: Szombathelyi Haladás–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE
14.00: Szegedi VSE–ESMTK
16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre
16.00: Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II
16.00: Majosi SE–MTK Budapest II
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC
16.00: BFC Siófok–Pécsi MFC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC
16.00: Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE
16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II
16.00: Dombóvári FC–Érdi VSE