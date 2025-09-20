NB III: a Monor a szegedi győzelme után vezeti a csoportját

Az NB III Délkeleti csoportjában a Monor SE bő 50 perc játék után már 2–0-ra vezetett a Szeged-Csanád GA II vendégeként, és 3–1-re győzött is, sorozatban hatodik sikerét jegyezte. Ezzel a Gyulát egy ponttal megelőzve élre állt a tabellán, de az eddigi első vasárnap lép pályára, otthon, a BKV Előre ellen.

NB III

8. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 8 6 2 – 16–6 +10 20 2. Gyula 7 6 1 – 22–5 +17 19 3. ESMTK 7 4 1 2 9–5 +4 13 4. Hódmezővásárhely 7 3 2 2 15–12 +3 11 5. III. kerületi TVE 7 3 2 2 13–11 +2 11 6. Dabas 7 3 1 3 8–9 –1 10 7. Dunaharaszti 7 3 1 3 10–12 –2 10 8. Csepel 7 3 1 3 8–10 –2 10 9. Szeged-Csanád II. 8 3 1 4 14–17 –3 10 10. BKV Előre 7 3 – 4 9–14 –5 9 11. Vasas II. 7 2 3 2 12–11 +1 9 12. Szeged VSE 7 2 2 3 7–10 –3 8 13. Békéscsaba 7 2 – 5 9–13 –4 6 14. Martfű 7 2 – 5 6–15 –9 6 15. Honvéd II. 7 1 3 3 11–10 +1 6 16. Tiszaföldvár 7 1 – 6 7–16 –9 3

A 8. FORDULÓ VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros

11.00: Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II

16.00: Gödöllői SK–Eger SE

16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building

16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC

16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–FC Sopron

16.00: Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Bicskei TC–ETO Akadémia

16.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC

16.00: Budaörs–Puskás Akadémia FC II

17.30: Szombathelyi Haladás–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II

11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE

14.00: Szegedi VSE–ESMTK

16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre

16.00: Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE

16.00: Meton-FC Dabas SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II

16.00: Majosi SE–MTK Budapest II

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC

16.00: BFC Siófok–Pécsi MFC

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC

16.00: Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE

16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II

16.00: Dombóvári FC–Érdi VSE



