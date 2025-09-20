Nemzeti Sportrádió

NB III: a Monor a szegedi győzelme után vezeti a csoportját

P. K.P. K.
2025.09.20. 13:32
Monor Szeged-Csanád GA NB III
A labdarúgó NB III 8. fordulójában egy meccset rendeztek szombaton.

 

Az NB III Délkeleti csoportjában a Monor SE bő 50 perc játék után már 2–0-ra vezetett a Szeged-Csanád GA II vendégeként, és 3–1-re győzött is, sorozatban hatodik sikerét jegyezte. Ezzel a Gyulát egy ponttal megelőzve élre állt a tabellán, de az eddigi első vasárnap lép pályára, otthon, a BKV Előre ellen. 

NB III
8. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Monor SE 1–3  

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Monor

8

6

2

16–6

+10

20

2. Gyula

7

6

1

22–5

+17

19

3. ESMTK

7

4

1

2

9–5

+4

13

4. Hódmezővásárhely

7

3

2

2

15–12

+3

11

5. III. kerületi TVE

7

3

2

2

13–11

+2

11

6. Dabas

7

3

1

3

8–9

–1

10

7. Dunaharaszti

7

3

1

3

10–12

–2

10

8. Csepel

7

3

1

3

8–10

–2

10

9. Szeged-Csanád II.

8

3

1

4

14–17

–3

10

10. BKV Előre

7

3

4

9–14

–5

9

11. Vasas II.

7

2

3

2

12–11

+1

9

12. Szeged VSE

7

2

2

3

7–10

–3

8

13. Békéscsaba

7

2

5

9–13

–4

6

14. Martfű

7

2

5

6–15

–9

6

15. Honvéd II.

7

1

3

3

11–10

+1

6

16. Tiszaföldvár

7

1

6

7–16

–9

3

A 8. FORDULÓ VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building
16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC
16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–FC Sopron
16.00: Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Bicskei TC–ETO Akadémia
16.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC
16.00: Budaörs–Puskás Akadémia FC II
17.30: Szombathelyi Haladás–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE
14.00: Szegedi VSE–ESMTK
16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre
16.00: Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II
16.00: Majosi SE–MTK Budapest II
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC
16.00: BFC Siófok–Pécsi MFC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC
16.00: Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE
16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II
16.00: Dombóvári FC–Érdi VSE 


 

 

Monor Szeged-Csanád GA NB III
