Losonczi Dávid kikapott a kirgiztől, ötödik helyen végzett a világbajnokságon

Az aranyéremért, a vb-címvédésért utazott az Arena Zagrebbe 87 kilogrammos klasszisunk, Losonczi Dávid. Tudtuk, hogy két olyan birkózó van a mezőnyben, aki veszélyt jelenthet rá, az egyikükkel, a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanival az elődöntőben került szembe. Losonczi a vb előtt úgy fogalmazott, ha nem hibázik, megoldja a feladatot. A főtáblás mérkőzések során láthattuk, kirobbanó formában van a vetélytárs, nem feltétlenül lehetett megmondani, melyikük az esélyesebb.

Ahogyan az várható volt, gigászi összecsapás alakult ki kettejük között, apróságok döntöttek, mindahány az iráninak kedvezett, aki így 6:3-as sikerrel bejutott a döntőbe. Losoncziért aggódhatunk, mert a meccsen letapadt a térde, és az sem volt biztos, hogy vasárnap képes lesz szőnyegre lépni a bronzmérkőzésen.

„A térdem letapadt, nem tett jót a meccsnek, de nem ezen múlt. Apróságok döntöttek, és ezek az apróságok sajnos most az ő javára billentették a mérleg nyelvét. Remélem, a térdem nem durran be, és holnap megszerzem a bronzérmet, most azt érzem, hogy nagyon fáj” – mondta közvetlenül az elődöntő után Losonczi Dávid.

Vasárnap reggel kiderült, hogy az ESMTK klasszisa vállalja a helyosztót, amelyben a vigaszág győztesével kellett megküzdeni. Az U20-as világbajnok, mindössze 20 esztendősen már háromszoros U23-as Ázsia-bajnok kirgiz Aszan Zsanisov taktikus meccsen megverte a német Hannes Wagnert, így Losonczinak vele kellett megküzdenie a bronzmérkőzésen.

Dávid rögtön a meccs elején kizökkent kicsit, mert kiesett a kontaktlencséje. Támadott, próbálta a karját Zsanisov alá tenni, az egyensúlyát azonban elveszítette, a kirgiz a zóna felé kezdte tolni, a magyar ellenfele lendületét kihasználva megpróbálta eldobni, de nem sikerült rendesen összefognia, magára ejtette (0:2). A rivális ezt követően valamelyest átvette az irányítást, Dávidot megzavarta az előző akció – passzivitást adtak Zsanisovnak (0:3), aki lentről nem tudott akciózni.

Felszívta magát a mi fiunk, folyamatosan ment előre, kitolta Zsanisovot, a kirgizek challenge-et kértek, bejött nekik, elvették a pontot, mert Losonczi keze a támadás közben derék alá csúszott. Teljes magyar fölényt láthattunk a szőnyegen, érthetetlen, nem akarták egyből visszaadni a passzivitást, erre egészen addig kellett várnunk, míg már csak egy perc maradt hátra (1:3). Losonczi megemelte Zsanisovot, de kicsúszott a kezéből. Egyelőre nem zárkóztunk tovább, menni kellett előre. És klasszisunk ment is, kitolta Zsanisovot (2:3). Hiába próbálkozott számos alkalommal mélyről indítva derékra támadni, Zsanisov megtalálta az ellenszert. Három másodperccel a vége előtt még meg is intették Losonczit, ez már nem számított, Aszan Zsanisov 4:2-re nyert, s megszerezte a világbajnoki bronzérmet, Losonczi Dávid pedig az ötödik helyen végzett.

Érthető okokból nem volt bőbeszédű az elveszített helyosztót követően, annyit tudtunk meg tőle, hogy nem befolyásolta őt a térde, lelkileg túltette magát a szombaton történteken, és egyelőre nem érti, mi lehetett a veresége oka.

A meccs értékelését ott kell kezdeni, hogy Dávid sérülten birkózott, egyelőre azt sem tudjuk, mi van a lábával, a fájdalom ellenére vállalta a helyosztót, pedig nem lett volna muszáj neki, mondhatta volna azt is, ezt így ő nem kockáztatja, mégis kiállt és odaállt. Zsanisov jó birkózó, Dávid megtett mindent, ezt most sajnos ennyire volt elég. De azt gondolom, ez is hozzájárul az ő fejlődéséhez és ahhoz, hogy még jobbá váljon. Tényleg végig küzdött, amennyire csak tudott, de azért ilyen lábbal ez nem egyszerű. Jövő héten elvégezzük az MRI-felvételt, akkor okosabbak leszünk, megtudjuk, mekkora a baj. Bízom abban, hogy nem kell műteni és nem vár rá hosszabb kihagyás. LŐRINCZ VIKTOR, A KÖTÖTTFOGÁSÚ VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA

BIRKÓZÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

63 kg. Világbajnok: Aytjan Khalmakhanov (Üzbegisztán), 2. Csung Han Dzse (Dél-Korea), 3. Vitalie Eriomenco (Moldova) és Mohammad Kestkar (Irán)

67 kg. Vb: Szaejd Eszmaejli Lejveszi (Irán), 2. Hasrat Jafarov (Azerbajdzsán), 3. Szlavik Galsztjan (Örményország) és Danijal Agajev (Oroszország)

87 kg. A 3. helyért: Zsanisov (kirgiz)–Losonczi 4:2. Vb: Alekszandr Komarov (Szerbia), 2. Alireza Mohmadipjani (Irán), 3. Milad Alirzajev (Oroszország) és Aszan Zsanisov (Kirgizisztán), 5. Losonczi Dávid