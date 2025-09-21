Nemzeti Sportrádió

Lendületben maradt a Kecskemét, megszakította az Ajka 133 napig tartó hazai veretlenségét

VÖRÖS SÁNDORVÖRÖS SÁNDOR
Vágólapra másolva!
2025.09.21. 16:50
null
Haris Attila (lilában) a hajrában kapott lehetőséget és sárga lapot (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
NB II 7. forduló NB II Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét KTE
Sorozatban harmadik bajnoki mérkőzését veszítette el az FC Ajka a labdarúgó NB II 7. fordulójában: a bakonyiak a felejthető első félidő után eseménydús második játékrészt vívtak a Kecskeméti TE-vel, amely végül 3–1-s vereséget mért a zöld-fehérekre.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
FC AJKA–KECSKEMÉTI TE 1–3 (0–0)
Ajka, Városi Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Móri Tamás (Szécsényi István, Sinkovicz Dániel)
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Tóth G., 69.) – Csizmadia Z. (Mohos, 81.), Kenderes (Sejben, 52.) – Doncsecz (Herjeczki, a szünetben), Kirchner (Katona I., 69.), Szabó M. – Cipf. Vezetőedző: Horváth András
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 79.), Bocskay (Haris, 79.), Derekas, Czékus (Eördögh, 79.) – Banó-Szabó (Merényi, 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B., 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Katona I. (80.), ill. Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A válogatott szünet után mindkét csapat komoly sikerrel hallatott magáról, hiszen a MOL Magyar Kupában a bakonyiak 3–1-re verték a Kisvárdát, míg a Bács-Kiskun vármegyeiek egy 120 perces csata végén legyőzték (3–2) az Újpestet, sőt, ráadásként a hétközi, Honvéd elleni csonka meccsen 1–0-s sikert arattak a kispestiek felett.

"Nehéz mérkőzésre számítunk, mert tudom, hogy Ajkán nem könnyű nyerni" – nyilatkozta a kecskeméti klubhonlapnak Tímár Krisztián. A szakember szavait nehéz lenne megcáfolni, hiszen a bakonyiak otthonába valóban nem nyerni járnak az ellenfelek: a Városi Sportcentrumban legutóbb még az előző idény 28. fordulójában a csákváriak tudták begyűjteni a három pontot (0–1).

Az első félidő láttán arra volt nagyobb sansz, hogy a Gaál-alakulat tovább tudja óvni a hazai várát, hiszen bár a találkozó elején a vendégek voltak aktívabbak, s próbálkoztak a nyitó fél órában több távoli kísérlettel is, de veszélyt nem jelentettek Szabados hálójára. Az igazsághoz tartozik, hogy az első negyvenöt percben egyetlen kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, az pedig ajkai játékos nevéhez fűződött, hiszen a 12. percben Kirchner 14 méterrél kevéssel lőtt a bal felső sarok mellé.

Nem túlzás kijelenteni, a térfélcsere után alig pár minutum leforgása alatt több minden történt, mint az első játékrészben együttvéve. A mérkőzés ezen szakasza viszont már kétségtelenül a kecskemétiekről szólt: a lila-fehérek négy perc leforgása alatt kétszer is kihasználták az ajkaiak megingását, s Pálinkás Gergő gyors duplájának köszönhetően kényelmes helyzetbe kerültek. A bakonyiakat hidegzuhanyként érte a rövid idő alatt bekapott két gól, de tempót váltva mielőbb próbálták megfelezni a hátrányukat, ami végül a 80. percben Katona István révén sikerült.

A házigazdáknak a hátralévő időben volt esélyük az egyenlítésre is, ám a szerencse elpártolt mellőlük, sőt, 87. percben ismét kétgólos hátrányba kerültek, amikor Pálinkás passza után Beke Péter megszerezte a KTE harmadik gólját – lezárva ezzel az ajkaiak több mint négy és fél hónapig tartó hazai veretlenségét. Érdekesség, hogy a két együttes harmadik NB II-es bajnokija ugyanúgy 3–1-s kecskeméti győzelemmel zárult, mint az ezt megelőző két találkozójuk a 2021/2022-es idényben.

PERCRŐL PERCRE

 

NB II 7. forduló NB II Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét KTE
Legfrissebb hírek

Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, meglepetésgyőzelem Szegeden – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
38 perce

NB II: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre

Labdarúgó NB II
50 perce

Kiütéses győzelmet aratott a Videoton, Varga Roland duplázott

Labdarúgó NB II
57 perce

Szűk negyedóra alatt hármat vágott Szegeden a Soroksár

Labdarúgó NB II
59 perce

Budafokon is folytatódott a Karcag veretlenségi sorozata

Labdarúgó NB II
1 órája

Nem tudta feltörni a Szentlőrinc a Csákvár védelmét

Labdarúgó NB II
2 órája

A VAR-döntések a győrieknek kedveztek, az ETO Felcsútról is hazavitte a három pontot

Labdarúgó NB I
21 órája

Folytatódott a zuglói mélyrepülés, az eddig nyeretlen Misleny is győzni tudott a fővárosban

Labdarúgó NB II
22 órája
Ezek is érdekelhetik