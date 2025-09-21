Lendületben maradt a Kecskemét, megszakította az Ajka 133 napig tartó hazai veretlenségét

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

FC AJKA–KECSKEMÉTI TE 1–3 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Móri Tamás (Szécsényi István, Sinkovicz Dániel)

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Tóth G., 69.) – Csizmadia Z. (Mohos, 81.), Kenderes (Sejben, 52.) – Doncsecz (Herjeczki, a szünetben), Kirchner (Katona I., 69.), Szabó M. – Cipf. Vezetőedző: Horváth András

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 79.), Bocskay (Haris, 79.), Derekas, Czékus (Eördögh, 79.) – Banó-Szabó (Merényi, 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B., 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Katona I. (80.), ill. Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A válogatott szünet után mindkét csapat komoly sikerrel hallatott magáról, hiszen a MOL Magyar Kupában a bakonyiak 3–1-re verték a Kisvárdát, míg a Bács-Kiskun vármegyeiek egy 120 perces csata végén legyőzték (3–2) az Újpestet, sőt, ráadásként a hétközi, Honvéd elleni csonka meccsen 1–0-s sikert arattak a kispestiek felett.

"Nehéz mérkőzésre számítunk, mert tudom, hogy Ajkán nem könnyű nyerni" – nyilatkozta a kecskeméti klubhonlapnak Tímár Krisztián. A szakember szavait nehéz lenne megcáfolni, hiszen a bakonyiak otthonába valóban nem nyerni járnak az ellenfelek: a Városi Sportcentrumban legutóbb még az előző idény 28. fordulójában a csákváriak tudták begyűjteni a három pontot (0–1).

Az első félidő láttán arra volt nagyobb sansz, hogy a Gaál-alakulat tovább tudja óvni a hazai várát, hiszen bár a találkozó elején a vendégek voltak aktívabbak, s próbálkoztak a nyitó fél órában több távoli kísérlettel is, de veszélyt nem jelentettek Szabados hálójára. Az igazsághoz tartozik, hogy az első negyvenöt percben egyetlen kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, az pedig ajkai játékos nevéhez fűződött, hiszen a 12. percben Kirchner 14 méterrél kevéssel lőtt a bal felső sarok mellé.

Nem túlzás kijelenteni, a térfélcsere után alig pár minutum leforgása alatt több minden történt, mint az első játékrészben együttvéve. A mérkőzés ezen szakasza viszont már kétségtelenül a kecskemétiekről szólt: a lila-fehérek négy perc leforgása alatt kétszer is kihasználták az ajkaiak megingását, s Pálinkás Gergő gyors duplájának köszönhetően kényelmes helyzetbe kerültek. A bakonyiakat hidegzuhanyként érte a rövid idő alatt bekapott két gól, de tempót váltva mielőbb próbálták megfelezni a hátrányukat, ami végül a 80. percben Katona István révén sikerült.

A házigazdáknak a hátralévő időben volt esélyük az egyenlítésre is, ám a szerencse elpártolt mellőlük, sőt, 87. percben ismét kétgólos hátrányba kerültek, amikor Pálinkás passza után Beke Péter megszerezte a KTE harmadik gólját – lezárva ezzel az ajkaiak több mint négy és fél hónapig tartó hazai veretlenségét. Érdekesség, hogy a két együttes harmadik NB II-es bajnokija ugyanúgy 3–1-s kecskeméti győzelemmel zárult, mint az ezt megelőző két találkozójuk a 2021/2022-es idényben.

PERCRŐL PERCRE