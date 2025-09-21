Szűk negyedóra alatt hármat vágott Szegeden a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1009 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B., Kurdics (Kalmár O., 85.) – Márkvárt, Rabatin (Novák Cs., 62.) – Kun Á. (Tóth N., 67.), Holman (Suljic, 67.), Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. (Csemer, 90+2.) – Köböl, Németh E. – Madarász Á. (Kékesi, 90+2.), Korozmán (Gálfi, 65.), Kundrák (Gágyor, 85.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Lakatos Cs. (61.), Nagy O. (64.), Gálfi (74.)

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Amit a hatvanadik perctől láttam a Soroksártól, az tiszteletre méltó, gratulálok az ellenfélnek. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, a vendégek pedig defenzív játékot választottak. Ha gyorsabban játszunk és a széleken jobban bontunk, ebben több lehetett volna – ezzel a szakasszal elégedett is lehetnék. A szünet után az első gólt követően talán a hitünket is elveszítettük, ez nem elfogadható, de könnyen kijavítható. Helyes úton voltunk, amelyről most lekerültünk, ám még lehet korrigálni. Sajnos ha keddig játszunk, akkor sem szerzünk gólt.

Lipcsei Péter: – Három ponttal, három szerzett góllal és kapott gól nélkül hazamenni – ez nagyon jó érzés. Készültünk a Szegedből, a játékosaim csúsztak, másztak. Éreztem, hogy fogható a mérkőzés, arra nem gondoltam, hogy ilyen különbséggel, de megérdemelt a sikerünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első tíz percben frissebbnek tűnt a soroksári csapat. Előbb Lovrencsics Balázs fejese okozott veszélyt a szegedi kapu előtt, szöglet után éppen csak mellé ment a labda, majd Korozmán Kevin kapott ajándékba egy labdát, amellyel megiramodott, végül lövése után az messze elkerülte a kaput.

A Tisza-parti ébredést Borvető Áron lövése jelentette, maga a próbálkozás elkerülte a kaput, de előtte a hazaiak szépen passzolgattak a tizenhatoson belül. Jött egy újabb Borvető-fejes, azaz teljes mértékben feléledt a Szeged-Csanád GA.

A 30. percben Veszelinov Dániel jelezte, éber ő is, amikor Korozmán Kevin közeli fejese után bal kézzel bele tudott ütni a labdába. Az ivószünet utáni időszakban már abszolút nyomasztó volt a hazai fölény, a Soroksár csak elvétve tudott találkozni a labdával. A félidő előtt szögletek révén azért csak eljutott a kapuig a vendégcsapat.

A második játékrészt ismét a vendégek kezdték veszélyesebben, Köböl Krisztián ért fel a tizenhatoshoz egy gyors kontra után, labdája a vetődő Veszelinov zsákmánya lett. A folytatás nem hozott nagy iramot, amely inkább a fővárosiaknak feküdt jobban. Olyannyira, hogy három perc alatt kétszer is bevette a szegedi kaput a vendégcsapat, előbb Lakatos Csongor, majd Nagy Olivér is betalált.

Köböl eldönthette volna a meccset, ha labdája nem a léc érintésével hagyja el a játékteret. Ami késik, nem múlik: a 74. percben Gálfi Zoltán cselezett a jobb oldalon, majd lőtt, a labda pedig úgy jutott a hálóba, hogy Veszelinov még hozzáért. A mérkőzést az a csapat nyerte meg, amely az ellenfél kapuja előtt határozottabbnak és racionálisabbnak bizonyult, ez pedig a Soroksár volt ezen a napon. 0–3