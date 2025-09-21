Nemzeti Sportrádió

Szűk negyedóra alatt hármat vágott Szegeden a Soroksár

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.09.21. 18:49
null
Lovrencsics Balázsék (fehérben) három rúgott góllal vitték el a három pontot (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
Címkék
NB II 7. forduló NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Soroksár
A labdarúgó NB II 7. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Soroksárt fogadta, s a vendégek a második félidő középső részében háromszor is bevették a hazai kaput, így simán nyertek (0–3).

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–0)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1009 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)
SZEGED:  Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B., Kurdics (Kalmár O., 85.) – Márkvárt, Rabatin (Novák Cs., 62.) – Kun Á. (Tóth N., 67.), Holman (Suljic, 67.), Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. (Csemer, 90+2.) – Köböl, Németh E. – Madarász Á. (Kékesi, 90+2.), Korozmán (Gálfi, 65.), Kundrák (Gágyor, 85.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Lakatos Cs. (61.), Nagy O. (64.), Gálfi (74.)
MESTERMÉRLEG
Aczél Zoltán: – Amit a hatvanadik perctől láttam a Soroksártól, az tiszteletre méltó, gratulálok az ellenfélnek. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, a vendégek pedig defenzív játékot választottak. Ha gyorsabban játszunk és a széleken jobban bontunk, ebben több lehetett volna – ezzel a szakasszal elégedett is lehetnék. A szünet után az első gólt követően talán a hitünket is elveszítettük, ez nem elfogadható, de könnyen kijavítható. Helyes úton voltunk, amelyről most lekerültünk, ám még lehet korrigálni. Sajnos ha keddig játszunk, akkor sem szerzünk gólt.
Lipcsei Péter: – Három ponttal, három szerzett góllal és kapott gól nélkül hazamenni – ez nagyon jó érzés. Készültünk a Szegedből, a játékosaim csúsztak, másztak. Éreztem, hogy fogható a mérkőzés, arra nem gondoltam, hogy ilyen különbséggel, de megérdemelt a sikerünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első tíz percben frissebbnek tűnt a soroksári csapat. Előbb Lovrencsics Balázs fejese okozott veszélyt a szegedi kapu előtt, szöglet után éppen csak mellé ment a labda, majd Korozmán Kevin kapott ajándékba egy labdát, amellyel megiramodott, végül lövése után az messze elkerülte a kaput.

A Tisza-parti ébredést Borvető Áron lövése jelentette, maga a próbálkozás elkerülte a kaput, de előtte a hazaiak szépen passzolgattak a tizenhatoson belül. Jött egy újabb Borvető-fejes, azaz teljes mértékben feléledt a Szeged-Csanád GA.

A 30. percben Veszelinov Dániel jelezte, éber ő is, amikor Korozmán Kevin közeli fejese után bal kézzel bele tudott ütni a labdába. Az ivószünet utáni időszakban már abszolút nyomasztó volt a hazai fölény, a Soroksár csak elvétve tudott találkozni a labdával. A félidő előtt szögletek révén azért csak eljutott a kapuig a vendégcsapat.

A második játékrészt ismét a vendégek kezdték veszélyesebben, Köböl Krisztián ért fel a tizenhatoshoz egy gyors kontra után, labdája a vetődő Veszelinov zsákmánya lett. A folytatás nem hozott nagy iramot, amely inkább a fővárosiaknak feküdt jobban. Olyannyira, hogy három perc alatt kétszer is bevette a szegedi kaput a vendégcsapat, előbb Lakatos Csongor, majd Nagy Olivér is betalált.

Köböl eldönthette volna a meccset, ha labdája nem a léc érintésével hagyja el a játékteret. Ami késik, nem múlik: a 74. percben Gálfi Zoltán cselezett a jobb oldalon, majd lőtt, a labda pedig úgy jutott a hálóba, hogy Veszelinov még hozzáért. A mérkőzést az a csapat nyerte meg, amely az ellenfél kapuja előtt határozottabbnak és racionálisabbnak bizonyult, ez pedig a Soroksár volt ezen a napon. 0–3

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző körben a veretlenségét elveszítő Szeged a legutóbbi fordulóban a nyeretlenségének búcsút intő Soroksár ellen.

NB II 7. forduló NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Soroksár
Legfrissebb hírek

Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, újra élen a Honvéd – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
1 órája

Nyert, és ismét a tabella élére ugrott a Honvéd

Labdarúgó NB II
1 órája

Kiütéses győzelmet aratott a Videoton, Varga Roland duplázott

Labdarúgó NB II
3 órája

Lendületben maradt a Kecskemét, megszakította az Ajka 133 napig tartó hazai veretlenségét

Labdarúgó NB II
3 órája

Budafokon is folytatódott a Karcag veretlenségi sorozata

Labdarúgó NB II
4 órája

Nem tudta feltörni a Szentlőrinc a Csákvár védelmét

Labdarúgó NB II
4 órája

A VAR-döntések a győrieknek kedveztek, az ETO Felcsútról is hazavitte a három pontot

Labdarúgó NB I
23 órája

Folytatódott a zuglói mélyrepülés, az eddig nyeretlen Misleny is győzni tudott a fővárosban

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:51
Ezek is érdekelhetik