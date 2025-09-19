Szombati sportműsor: Liverpool–Everton, Magyarország–Svédország

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

19.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny

NB III

8. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Monor SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Nottingham Forest

16.00: West Ham United–Crystal Palace (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton–Leeds United

18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)

21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.30: Leicester City–Coventry City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

17.00: Nantes–Rennes

19.00: Brest–Nice

21.05: Lens–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Mainz

15.30: Hamburg–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Freiburg

18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Hertha BSC–Paderborn (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Bologna–Genoa

18.00: Hellas Verona–Juventus

20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler1)

18.30: Villarreal–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

8. FORDULÓ

20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

18.45: AFS–Benfica (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

21.30: Oklahoma–Auburn (Tv: Arena4)

Vasárnap, 1.30: LSU–Louisiana (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió

0.30: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

0.30: NŐI 20 KM GYALOGLÁS (Spiller Tiziána)

2.30: FÉRFI 20 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)

12.50: esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

12.54: NŐI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ

14.05: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

14.11: NŐI HÉTPRÓBA, 800 M

14.29: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

15.22: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ

Vasárnap, 1.50: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans

15.55: 1. futam

18.40: 2. futam

Ralikrossz, vb-állomás, Isztambul

10.00: 1. időmérő (Tv: Sport2)

12.00: 2. időmérő (Tv: Sport2)

14.00: döntő (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 60, 72, 97 kg (Szőke Alex)

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

DARTS

Hungarian Darts Trophy, MVM Dome

13.00 és 19.00: 2. forduló

FALLABDA

PSA Budapest Open, City Squash Club

12.00: 1. forduló

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)

10.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

14.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

19.45: Lausanne–Kloten (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.30: szlovák körverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

17.00: luxemburgi körverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Magyarország–Svédország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: Csurgói KK–NEKA

18.00: Carbonex-Komló–FTC-Green Collect

18.00: One Veszprém HC–PLER-Budapest

NÉMET BAJNOKSÁG

17.45: Erlangen–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. CSOPORT, SZAMOKOV

NEGYEDDÖNTŐ

13.15: Falco KC Szombathely–FC Porto (portugál)

LÓSPORT

16.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsasági motor

15.30: hosszú távú vb-futam, Bol d’Or (Tv: Eurosport2)

Motokrossz-vb-állomás, Ausztrália

Vasárnap, 3.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

Olimpiai pótkvalifikációs verseny, Peking

4.00: férfi rövidprogram (Vlasenko Aleksandr)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Törökország–Hollandia

14.00: Lengyelország–Kanada

SZNÚKER

English Open, Brenwood

19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Laver-kupa, San Francisco

4.00: Cobolli (olasz)–Fonseca (brazil) (Tv: Eurosport2)

5.30: Alcaraz, Mensík (spanyol, cseh)–Fritz, Michelsen (amerikai) (Tv: Eurosport2)

22.00 és vasárnap, 4.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Elődöntő

11.00: Egyesült Államok–Nagy-Britannia

TORNA

Férfi és női csapatbajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok

10.30: 2. forduló

TRIATLON

8.00: PTO Tour, Valencia (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

Nyílt vízi úszás, Európa-kupa-sorozat, 4. állomás, Barcelona

12.00: férfiak

12.10: nők

VITORLÁZÁS

14.00: The Ocean Race Europe (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

NŐI OB I

11.30: KSI SE–UVSE Helia-D

12.00: GYVSE-Uni Győr–FTC-Telekom

12.00: Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE

14.00: III. Kerületi TVE–BVSC-Manna ABC

15.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Az atlétikai vb-vel foglalkozunk

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: A Kosárlabdázás Napja a Hősök terén

9.00: Bánki Józsefet hívjuk, a téma természetesen a labdarúgás

9.30: Összefoglaló. A nap hallgatóját hívjuk. Nemzeti Sportrádió-s ajándékcsomagot osztunk ki. A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: A birkózó-vb aktuális történései. José Mourinho lett a Benfica edzője

15.30: A svédek elleni női kézilabda válogatott mérkőzés felvezetése

16.00: Közvetítés a Magyarország–Svédország női kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Bera Emese, Marosán György). Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő

17.50: Csodák Csodája

18.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Újpest NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin, szakértő: Bene Ferenc

20.15: Közvetítés a Puskás Akadémia–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Bene Ferenc

22.00: Elemzések, napi aktualitások

22.30: Sportvilág