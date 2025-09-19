Szombati sportműsor: Liverpool–Everton, Magyarország–Svédország

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
19.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny
NB III
8. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Monor SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace (Tv: Match4)
16.00: Wolverhampton–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.30: Leicester City–Coventry City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
17.00: Nantes–Rennes
19.00: Brest–Nice
21.05: Lens–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Mainz
15.30: Hamburg–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Freiburg
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Hertha BSC–Paderborn (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Bologna–Genoa
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler1)
18.30: Villarreal–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
8. FORDULÓ
20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
18.45: AFS–Benfica (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
21.30: Oklahoma–Auburn (Tv: Arena4)
Vasárnap, 1.30: LSU–Louisiana (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió
0.30: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
0.30: NŐI 20 KM GYALOGLÁS (Spiller Tiziána)
2.30: FÉRFI 20 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)
12.50: esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
12.54: NŐI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ
14.05: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ
14.11: NŐI HÉTPRÓBA, 800 M
14.29: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
15.22: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ
Vasárnap, 1.50: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans
15.55: 1. futam
18.40: 2. futam
Ralikrossz, vb-állomás, Isztambul
10.00: 1. időmérő (Tv: Sport2)
12.00: 2. időmérő (Tv: Sport2)
14.00: döntő (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 60, 72, 97 kg (Szőke Alex)
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
DARTS
Hungarian Darts Trophy, MVM Dome
13.00 és 19.00: 2. forduló
FALLABDA
PSA Budapest Open, City Squash Club
12.00: 1. forduló
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)
10.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
12.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
14.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
19.45: Lausanne–Kloten (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.30: szlovák körverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
17.00: luxemburgi körverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Svédország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.00: Csurgói KK–NEKA
18.00: Carbonex-Komló–FTC-Green Collect
18.00: One Veszprém HC–PLER-Budapest
NÉMET BAJNOKSÁG
17.45: Erlangen–Magdeburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. CSOPORT, SZAMOKOV
NEGYEDDÖNTŐ
13.15: Falco KC Szombathely–FC Porto (portugál)
LÓSPORT
16.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsasági motor
15.30: hosszú távú vb-futam, Bol d’Or (Tv: Eurosport2)
Motokrossz-vb-állomás, Ausztrália
Vasárnap, 3.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
Olimpiai pótkvalifikációs verseny, Peking
4.00: férfi rövidprogram (Vlasenko Aleksandr)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Törökország–Hollandia
14.00: Lengyelország–Kanada
SZNÚKER
English Open, Brenwood
19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Laver-kupa, San Francisco
4.00: Cobolli (olasz)–Fonseca (brazil) (Tv: Eurosport2)
5.30: Alcaraz, Mensík (spanyol, cseh)–Fritz, Michelsen (amerikai) (Tv: Eurosport2)
22.00 és vasárnap, 4.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Elődöntő
11.00: Egyesült Államok–Nagy-Britannia
TORNA
Férfi és női csapatbajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok
10.30: 2. forduló
TRIATLON
8.00: PTO Tour, Valencia (Tv: Eurosport2)
ÚSZÁS
Nyílt vízi úszás, Európa-kupa-sorozat, 4. állomás, Barcelona
12.00: férfiak
12.10: nők
VITORLÁZÁS
14.00: The Ocean Race Europe (Tv: Eurosport2)
VÍZILABDA
NŐI OB I
11.30: KSI SE–UVSE Helia-D
12.00: GYVSE-Uni Győr–FTC-Telekom
12.00: Valdor-Szentes–Dunaújvárosi FVE
14.00: III. Kerületi TVE–BVSC-Manna ABC
15.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Az atlétikai vb-vel foglalkozunk
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: A Kosárlabdázás Napja a Hősök terén
9.00: Bánki Józsefet hívjuk, a téma természetesen a labdarúgás
9.30: Összefoglaló. A nap hallgatóját hívjuk. Nemzeti Sportrádió-s ajándékcsomagot osztunk ki. A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: A birkózó-vb aktuális történései. José Mourinho lett a Benfica edzője
15.30: A svédek elleni női kézilabda válogatott mérkőzés felvezetése
16.00: Közvetítés a Magyarország–Svédország női kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Bera Emese, Marosán György). Közvetítés a Nyíregyháza–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő
17.50: Csodák Csodája
18.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Újpest NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin, szakértő: Bene Ferenc
20.15: Közvetítés a Puskás Akadémia–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Bene Ferenc
22.00: Elemzések, napi aktualitások
22.30: Sportvilág