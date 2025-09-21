Nemzeti Sportrádió

Martinelli a 93. percben átemelte Donnarummán, az Arsenal egy pontot tartott otthon a Man. City ellen

2025.09.21. 19:35
Ezzel a labdával Gianluigi Donnarumma sem tudott mit kezdeni... (Fotó: Getty Images)
Arsenal Premier League Manchester City
Pep Guardiola a cserékkel mindent elkövetett azért, hogy a Manchester City megőrizze előnyét az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójának záró mérkőzésén. A ráadásig állták is a sarat a manchesteriek az Emirates Stadionban, amely szinte felrobbant Gabriel Martinelli ráadásban szerzett egyenlítő góljánál.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Arsenal–Manchester City 1–1 (0–1)
London, Emirates Stadion, 60 355 néző. Vezette: Attwell
Arsenal: Raya – Timber (Gabriel Martinelli, 80.), Saliba, Gabriel, Calafiori – Merino (Eze, a szünetben), Zubimendi (Mosquera, 90+8.), Rice – Madueke (Saka, a szünetben), Gyökeres, Trossard (Nwaneri, 84.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Manchester City: G. Donnarumma – Khusanov (M. Nunes, a szünetben), Dias, Gvardiol, O'Reilly (Stones, 87.) – Rodri – Bernardo Silva, Foden (Aké, 68.), Reijnders, Doku (Savinho, 87.) – Haaland (N. González 76.). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Gabriel Martinelli (90+3.), ill. Haaland (9.)

Tíz percet sem kellett várni várni az újabb villanásra. Erling Haaland öt gólt szerzett a Moldova elleni vb-selejtezőn (11–1), az előző fordulóban duplázott a Manchester United ellen (3–0), betalált a Napoli elleni BL-találkozón (2–0), és vasárnap az Arsenal elleni rangadón is beköszönt. A Manchester City csatára a saját térfelén passzolta le a labdát Tijjani Reijndersnek, a holland játékos meglódult vele, majd a londoniak tizenhatosához érve kiváló helyzetbe hozta a norvég támadót, aki kíméletlenül a jobb alsó sarokba lőtt.

Hiába támadott, és ment előre az Arsenal, vendégek kapuját védő Gianluigi Donnarummának az első fél órában nem volt védenivalója. Az első játékrész hajrájában aztán Noni Madueke lövését kellett fognia, de magabiztosan oldotta meg a feladatot. Bár kevés tennivalója volt, a vasárnapi összecsapáson is érződött, hogy kiváló döntés volt a szerződtetése.

A szünetben Eberechi Eze és Bukayo Saka is beállt a hazaiaknál, Mikel Arteta nyilvánvalóan abban a reményben cserélte be őket, hogy velük felélénkül kicsit a csapat támadójátéka. A lelkesedéssel nem is volt gond, a 48. percben Martin Zubimendí lövése zúgott el a kapu fölött, majd az 50, percben Eze erőteljes lövését kellett védenie Donnarummának. De az egyenlítés csak nem akart összejönni, azt pedig szokatlan volt látni, hogy egy Josep Guardiola irányította csapat alig birtokolja a labdát, és jóformán teljesen a kontrákra rendezkedik be. Sokáig úgy tűnt, ez eredményre vezet, de a hétperces hosszabbítás harmadik percében a csereként beálló Gabriel Martinelli a 196 centiméter magas Donnarumma feje felett a kapuba emelt. Ez volt az első gól, amelyet az Európa-bajnok olasz kapus kapott a manchesteriek futballistájaként.

Ezzel a döntetlennel pedig leginkább a listavezető Liverpool járt jól, amely az Arsenallal szemben öt, a Cityvel szemben pedig nyolc pontra növelte az előnyét. 1–1

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Korábban
AFC Bournemouth–Newcastle United 0–0
Sunderland–Aston Villa 1–1 (Isidor 76., ill. Cash 67.)
Kiállítva: Reinildo (33., Sunderland)
Szombaton játszották
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Fulham–Brentford 3–1 (Iwobi 38., H. Wilson 40., Pinnock 50. – öngól, ill. Damsgaard 20.)
Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)
Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool5511–5+615
2. Arsenal531110–2+810
3. Tottenham531110–3+710
4. Bournemouth53116–5+110
5. Crystal Palace5236–2+49
6. Chelsea522110–5+58
7. Sunderland52216–4+28
8. Fulham52216–5+18
9. Manchester City52129–5+47
10. Everton52126–5+17
11. Manchester United52126–8–27
12. Leeds United52124–7–37
13. Newcastle51313–306
14. Brighton & Hove Albion51226–8–25
15. Nottingham Forest51225–9–45
16. Burnley51135–8–34
17. Brentford51136–10–44
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

