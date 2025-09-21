Nemzeti Sportrádió

A Debrecen megverte idegenben a Kisvárdát, és a tabella második helyére ugrott

2025.09.21. 19:39
Bárány góljával nyert a Loki (Fotó: Czinege Melinda)
DVSC Debreceni VSC NB I 7. forduló Kisvárda
A labdarúgó NB I 7. fordulójában a Kisvárda 1–0-ra kikapott odahaza a Debrecentől. Kiegyenlített küzdelemben a második félidőben mindkét csapat játékosai eltalálták egyszer-egyszer a kapufát, mígnem a végén a Bárány Donát döntött.

 

LABDARÚGÓ NB I 
7. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1 (Bárány 80.)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2170 néző. Vezette: Bognár T.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A mérkőzés felvezetésében a Kisvárda szakmai stábjából a korábbi debreceni játékost, Igor Bogdanovicsot szólaltattuk meg, s akkor ezen a mezsgyén tovább haladva jegyezzük meg, hogy a keleti rangadó kezdőrúgását a hasonló utat megtevő Bodnár László, korábbi 46-szoros válogatott labdarúgó nyolcéves kisfia, Bodnár Bence végezte el. Az egykori jobbhátvédnek különösen hálásak lehetnek Debrecenben, hiszen 2009-ben a Levszki Szófiának idegenben lőtt góljával sokat tett a piros-fehérek Bajnokok Ligája-főtáblára jutásáért, de manapság már ő is kisvárdai stábtagként dolgozik.
Az NB I pénteki és szombati eredményeinek következtében kiadóvá vált a tabella második helye, amelyre ennek a mérkőzésnek a győztese pályázhatott. Kisvárdán az okozhatott gondot az ilyen szempontból kulcsfontosságú találkozón, hogy Bohdan Melnik, Alekdandar Jovicic és Oláh Bálint sem játszhatott sérülés miatt, így viszont lehetőséghez juthatott Szabó Szilárd, aki a Ferencváros kölcsönjátékosa, és élete első NB I-es meccsén lépett pályára. Debreceni oldalon is voltak „újoncok”, igaz, csak olyan értelemben, hogy a tavasszal alapembernek számító Amos Youga és Alex Bermejo is először kapott helyet a kezdő tizenegyben a mostani bajnokság során.

Hamar választ kaptunk arra, hogy miért is tíz-tíz pontos mindkét csapat, igaz, a kisvárdaiak eggyel kevesebb meccset játszva. Nos, egyenlő erők küzdelmet láthattuk, sok-sok mezőnymunkával, kevés kapura irányuló megmozdulással. Kezdetben Kocsis Dominik megmozdulásai okoztak gondot a hazai védelemnek, aztán a másik oldalon Jasmin Mesanovic beindulása okozott veszélyt. Azért sem lehettek veszélyesek a kisvárdai támadások, mert a két belső csatár túlságosan kihúzódott, így nem volt kiket megjátszani középen.

Az első félidő legnagyobb helyzete Bárány Donáté volt, akinek közeli lövését Nagy Krisztián blokkolta, az egyetlen kapu eltaláló labdája pedig Szabó Szilárdnak volt, aki oldalszabadrúgásból dolgoztatta meg picit Varga Ádámot.

fotó 2025.09.21.

NB I: Kisvárda–DVSC 0–1 (Fotók: Czinege Melinda)

 

A szünet után Pintér Filip érkezett hazai oldalon Novothny Soma helyére, így onnantól kezdve három „fiatalszabályos” magyar volt a pályán a Kisvárdában. Bárány ziccerével indult a második félidő, Popovics Ilija védte a lövését. Válaszként Szabó Szilárd a kapufát találta el. Aztán a VAR-vizsgálat került főszerepbe, mert Bárány kilépett, az őt utolérő Bernardo Matic vélhetően kiállítást érően vágta fel a tizenhatos előtt. Csakhogy Kóbor Péter partjelző az akció végén beintette a lest, s bár a piros lap nem került elő Bognár Tamás zsebéből, a VAR vizsgálódott, elsőként azt, hogy leshelyzet volt-e. Kiderült: Bárány Donát nem a saját térfeléről indult, így minden, ami utána történt, versenyen kívüli volt. Ilyenkor vetődik fel a kérdés, mi van olyankor, ha a szabálytalanság, mondjuk, sérülést okoz…

Bárány csukafejesből talált be (Fotó: Czinege Melinda)

Szerencsére ilyen nem történt, mint ahogyan sok említést érdemlő esemény sem a pályán. Az utolsó negyedóra kezdetén Kocsis Dominik „egyenlített” a kapufák számát tekintve, majd a következő debreceni helyzetből Bárány Donát már pontosabban célzott, és csukafejesből megszerezte a vezetést a DVSC javára. A csatár éppen abba a kapuba talált be, ahová három évvel korábban, amikor egyenlítést (2–2) érő gólt szerzett a két csapat mérkőzésén – akkor is a hajrában, egész pontosan a hosszabbításban.

Végig azt lehetett érezni, hogy ezt a meccset egyetlen gól eldöntheti – el is döntötte. A meccsnek azonban nem volt vége, a Kisvárda a végén nagy nyomást helyezett az ellenfelére, Molnár Gábor is eltalálta a kapufát, ám a Debrecen kihúzta a hétperces hosszabbítást – az ember érzése pedig az volt, ott kellett volna kezdeni a meccset, ahol a csapatok abbahagyták. 0–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC74319–10+915
2. Debreceni VSC741211–10+113
3. ETO FC Győr63315–7+812
4. Ferencvárosi TC632114–6+811
5. Puskás Akadémia731310–12–210
6. Kisvárda63127–9–210
7. Újpest FC721410–1007
8. MTK Budapest621312–13–17
9. Diósgyőri VTK714212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus71248–15–75
11. Kazincbarcika61146–12–64
12. Zalaegerszegi TE64210–14–44

 

 

