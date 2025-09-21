A Debrecen megverte idegenben a Kisvárdát, és a tabella második helyére ugrott

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1 (Bárány 80.)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2170 néző. Vezette: Bognár T.

A mérkőzés felvezetésében a Kisvárda szakmai stábjából a korábbi debreceni játékost, Igor Bogdanovicsot szólaltattuk meg, s akkor ezen a mezsgyén tovább haladva jegyezzük meg, hogy a keleti rangadó kezdőrúgását a hasonló utat megtevő Bodnár László, korábbi 46-szoros válogatott labdarúgó nyolcéves kisfia, Bodnár Bence végezte el. Az egykori jobbhátvédnek különösen hálásak lehetnek Debrecenben, hiszen 2009-ben a Levszki Szófiának idegenben lőtt góljával sokat tett a piros-fehérek Bajnokok Ligája-főtáblára jutásáért, de manapság már ő is kisvárdai stábtagként dolgozik.

Az NB I pénteki és szombati eredményeinek következtében kiadóvá vált a tabella második helye, amelyre ennek a mérkőzésnek a győztese pályázhatott. Kisvárdán az okozhatott gondot az ilyen szempontból kulcsfontosságú találkozón, hogy Bohdan Melnik, Alekdandar Jovicic és Oláh Bálint sem játszhatott sérülés miatt, így viszont lehetőséghez juthatott Szabó Szilárd, aki a Ferencváros kölcsönjátékosa, és élete első NB I-es meccsén lépett pályára. Debreceni oldalon is voltak „újoncok”, igaz, csak olyan értelemben, hogy a tavasszal alapembernek számító Amos Youga és Alex Bermejo is először kapott helyet a kezdő tizenegyben a mostani bajnokság során.

Hamar választ kaptunk arra, hogy miért is tíz-tíz pontos mindkét csapat, igaz, a kisvárdaiak eggyel kevesebb meccset játszva. Nos, egyenlő erők küzdelmet láthattuk, sok-sok mezőnymunkával, kevés kapura irányuló megmozdulással. Kezdetben Kocsis Dominik megmozdulásai okoztak gondot a hazai védelemnek, aztán a másik oldalon Jasmin Mesanovic beindulása okozott veszélyt. Azért sem lehettek veszélyesek a kisvárdai támadások, mert a két belső csatár túlságosan kihúzódott, így nem volt kiket megjátszani középen.

Az első félidő legnagyobb helyzete Bárány Donáté volt, akinek közeli lövését Nagy Krisztián blokkolta, az egyetlen kapu eltaláló labdája pedig Szabó Szilárdnak volt, aki oldalszabadrúgásból dolgoztatta meg picit Varga Ádámot.