Sergio Busquets az év végén visszavonul – sajtóhír

2025.09.21. 19:30
Busquets utolsó meccseihez közelít? (Fotó: Getty Images)
A spanyol Cadena COPE rádióállomás vasárnap esti híre szerint az idény végén befejezi aktív játékospályafutását, a spanyol válogatottal 2010-ben világ- 2012-ben Európa-bajnoki címet szerző Sergio Busquets, aki az elmúlt két évet az MLS-ben szereplő Inter Miami csapatánál töltötte.

A spanyol rádióállomás sportújságírója, Nacho García vasárnap este közölte a közösségi oldalán, tudomása szerint Busquets az idény végén felhagy immár 18 éve tartó profi pályafutásával és visszavonul a labdarúgástól. 

Ugyan Busquets hivatalosan nem erősítette meg a rádió értesüléseit, García úgy tudja, a döntését már meghozta, és amikor az Inter Miami elbúcsúzik az MLS rájátszásától, a pályafutása is véget ér – valamikor novemberben vagy decemberben, attól függően, hogy a csapat meddig jut a playoffban.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Busquets mihez kezd majd a visszavonulása után. Azt nem lehet kizárni, hogy visszatér a Barcelonához, ahogy az is kérdéses lenne, hogy milyen szerepet kapna – ha egyáltalán... Mindenesetre Nacho García azt is tudni véli, hogy a világ és Európa-bajnok védekező középpályás ugyanúgy egy videóban jelenti be pályafutása végét, ahogy két éve bejelentette, hogy távozik a Barcelonától, s az Inter Miamiben folytatja.

A 37 éves Busquets játékospályafutása során az amerikai klubján kívül csak a Barcelonában – illetve annak B-csapatában – szerepelt összesen 722 tétmeccsen játszva a katalánok elsőcsapatában. A katalánokkal 2008 és 2023 között kilenc bajnoki címet nyert, hét Király-kupa-győzelmet aratott, valamint három Bajnokok Ligája-, európai Szuperkupa- és klub-vb-siker részese volt. A válogatottban 2009 és 2022 között 143 mérkőzésen pályára lépve két gólt szerzett, 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert a csapattal.

 

