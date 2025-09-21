Triatlon: Lehmann-parádé Jersey szigetén

Lehmann nagy reményekkel várta a meghívásos alapú, pörgős széria folytatását, és célja elérésében sem az esős idő, sem a csúszós pálya nem állíthatta meg. A viadal során három kört kellett megtenni, mindegyik alkalmával egy-egy úszós, kerékpározós és futós betét várt a versenyzőkre.

Az utolsó kör végén, a futásnál a portugál Vasco Vilaca szabálytalan depózásért büntetést kapott, míg Lehmann élt a levágási lehetőséggel, így döntő különbséget alakított ki legfőbb riválisával szemben. A tiszaújvárosi triatlonos egy héttel korábban Csehországban lett harmadik a világbajnoki sorozat Karlovy Vary-i állomásán.

A nőknél Szalai Fanni mérette meg magát, és annak ellenére lett hetedik, hogy az egyik kerékpározós rész közben elesett.