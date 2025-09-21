Nemzeti Sportrádió

Kiütéses győzelmet aratott a Videoton, Varga Roland duplázott

2025.09.21. 18:50
Nagy különbségű sikert aratott a Videoton (Fotó: Kovács Péter, archív)
A labdarúgó NB II 7. fordulója előtt hiába állt hátrébb a tabellán a Videoton FC Fehérvár, nem adott esélyt a Tiszakécskei LC-nek vasárnap – 5–0-ra nyertek a fehérváriak.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 5–0 (2–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2604 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Szabó Dániel)
VIDEOTON: Nagy G.  – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Kecskés M., 84.) – Kovács B. (Bedi, 72.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. (Bertók, 57.) – Menyhárt (Dékei, 57.), Németh D. (Zsótér, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B. (Szekér, 80.), Takács Zs., Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Terbe, 61.), Lucas, Pataki B. (Valencsik, 61.) – Zámbó M. (Burdika, 80.), M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)
MESTERMÉRLEG
Boér Gábor: – Gratulálok az utánpótlásedzőknek, -vezetőknek, hiszen a fiatalok sokat hozzátettek most a csapat játékához. Önbizalommal telve edzettek a játékosok, láttam a heti munkán, hogy egyre inkább formába lendül a gárda. Idő kell ahhoz, hogy összeérjen a brigád. Az első perctől fogva megpróbáltuk ráerőltetni az akaratunkat a Tiszakécskére, s végre kijöttek azok a kvalitások, melyek jellemzik ezeket a játékosokat. Az öt gólon kívül is voltak helyzeteink, de helyén kell kezelni a győzelmünket.
Pintér Csaba: – Nem vagyunk könnyű helyzetben egy nulla öt után. Rosszul kezdtük mindkét játékrészt, amikor kiegyenesedtünk volna, megint kaptunk a semmiből egy gólt. A szünet után kapott harmadik már eldöntötte a mérkőzést, és bár próbáltam cserékkel frissíteni, váltani a csapat szerkezetén, sajnos nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Irreálisnak tartom az eredményt, nincs ekkora különbség a két csapat között.

ÖSSZEFOGLALÓ

Sikerrel vett Magyar Kupa-fordulót követően tértek vissza ismét a bajnoki küzdelmek sorához a csapatok. A Videoton kezdett aktívabban, ismét átszervezett összeállítása ellenére hamar vezetést is szerzett Németh Dánielnek köszönhetően. A Tiszakécske különösebben nagy veszélyt nem jelentett a Vidi kapujára, s az élete első felnőttmeccsén futballozó Nagy Dániel révén növelte előnyét.

A fordulás után sem fejtett ki nagy ellenállást a kécskei egylet, Varga Roland duplázott, Bertók Dániel is betalált, ötgólos vezetése után pedig már inkább visszahúzódott, s átengedte a területet a Vidi. A vendégek azonban így sem rohamoztak eszeveszett elánnal; a Videoton FC Fehérvár ilyen különbséggel is megérdemelten nyert. 5–0

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hat bajnokijából csupán egyet megnyerő Vidi a négymeccses nyeretlenségi sorozatát az előző körben megszakító Tiszakécske ellen.

