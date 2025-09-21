Budafokon is folytatódott a Karcag veretlenségi sorozata

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.

Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.

Gól nélkül maradt a fehér mezes Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Tizennyolc év elteltével játszott ismét egymással másodosztályú bajnokit a Budafok és a Karcag. A bajnokságban eddig mindössze egy győzelmet arató fővárosiak a Kozármisleny szombati győzelmének köszönhetően kieső helyről várták a találkozó kezdetét. Az újonc Karcag ellenben jól rajtolt, a forduló előtt a hatodik helyet foglalta el a tabellán.

Az első tíz perc mezőnyjátékkal telt, egyik csapat sem tudott igazán a másik fölé kerekedni. A 17. percben Selyem Bálint beadása után Vasvári Zoltán hagyott ki nagy helyzetet. Tíz méterről, tisztán lőhetett a hazaiak támadója, de a labdát nem jól találta el. A Karcag főleg nagy bedobások után veszélyeztetett. A 23. percben Kovalovszki Máté egészen a rövid sarokig hajította a labdát, Fazekas Máté csúsztatása a bal kapufán csattant. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak még lehetőségek, de az első félidő gól nélkül zárult.

László Dávid és Lapu Andor versenyfutása (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A második játékrészt hatalmas elánnal kezdte a hazai csapat. Bukta Csaba lövésénél Engedi Márknak kellett nagyot védenie, majd Hajdú Roland és Posztobányi Patrik próbálkozásainál kellett mentenie a nagykunsági védelemnek a kezdő sípszó utáni percekben. A kezdeti budafoki nyomás után Girsik Áron pillanatai következtek. A karcagi szélső gyors egymásutánban háromszor is helyzetbe került a hazai kapu előtt, betalálni azonban nem tudott. A hajrában mindkét csapat sokat tett a győztes találat megszerzéséért. Hazai részről a csereként pályára lépő Kovács Dávid a kapu fölé lőtt, Varga Balázs lövését Engedinek kellett védenie. A vendégeknél szintén egy csere, Székely Dávid találta el a kaput, de 13 méteres lövését Hársfalvi András védte. Kiegyenlített mérkőzésen igazságosnak mondható eredmény született. 0–0