Molnár-góllal győzött az MTK

NB I

7. FORDULÓ

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 74.)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. V: Erdős

Kényszerű változtatás – már a kezdő sípszót megelőzően. Az MTK Budapest egyik legjobbja, Ilia Beriasvili a mérkőzést megelőző bemelegítésnél hátfájdalomra panaszkodott, nem vállalta a játékot, így a helyét Szépe János vette át beugróként a védelem tengelyében. Ott volt viszont a kezdő tizenegyben némi meglepetésre Varju Benedek, aki május 3-án játszott legutóbb a kék-fehéreknél, elhúzódó vállsérülését követően először nevezte a keretbe Horváth Dávid vezetőedző. A ZTE FC a néhány forduló óta alkalmazott háromvédős felállását húzta elő ismét, ám Nuno Campos megkeverte a kártyáit, nehezen érthető módon kihagyta csapatából a betegségét teljesen maga mögött hagyó Kiss Bencét és a bajnokság egyik legjobb fiataljaként számontartott Bakti Balázst

Az óvatoskodó futball negyedórán át tartott, majd megélénkült a meccs. Skribek Alen pocsék oldalszabadrúgása után Demjén Patrik kirúgásból indította villámgyorsan a vendégvédők által üresen hagyott Bognár Istvánt, aki a tizenhatoshoz érve a középen érkező Molnár Ádint kereste a labdával, ám a beadás a kapuját elhagyó Gundel-Takács Bence zsákmánya lett. A 17. percben Marin Jurina fejelt a kapus kezébe, majd a túloldalon szép akció végén Joao Victor lőtt, Demjén Patrik lábbal védett. A 25. percben Csonka András tempóváltása után nagyszerűen ugratta ki Skribek Alent, ám a támadó rossz labdaátvétele miatt csak szöglet lett az ígéretes támadásból.

Fotó: Török Attila

A félidő legszebb jelenetére a 34. percig kellett várni: Molnár Ádin remek gólt lőhetett volna, miután testcsellel faképnél hagyta Csóka Dánielt, ám Gundel-Takács Bence ujjheggyel az alapvonalon túlra tolta a jobb felsőbe tartó labdát. A játékrész végén az addig nagyobb helyzeteket kialakító MTK majdnem ráfázott Kovács Patrik hatalmas hibájára, aki a saját térfelén, a középhátvéd pozíciójában veszített labdát, ám Joao Victor nem tudta kihasználni a lehetőséget, Horváth Artúr az utolsó pillanatban közbelépett, leleste a brazil passzát.

Nuno Campos is érezte, csapata védekezése annak ellenére nem valami acélos, hogy kapott gól nélkül abszolválta az első negyvenöt percet, ezért a mindvégig bizonytalannak tűnő Csóka Dániel helyett pályára küldte a bemutatkozó Diego Borgest. Az MTK gyorsan járatta a labdát, játéka direktebb volt, mint korábban, ezért tíz perc elteltével a fiatalos lendület reményében jöttek az újabb vendégcserék.

Csapongó lett a játék, egymás hibáiból élhettek volna a felek, csakhogy telt-múlt az idő és egyik oldalon sem tudtak lövésig jutni a csapatok. A 67. percben aztán Bognár István hozta magát csellel helyzetbe, Várkonyi Bencét remek mozdulattal verte át, ám nem a léc alá, hanem fölé bombázta a labdát. Ezután Stefan Bitca mutatta meg, mocorog benne valami, a moldovai futball reménysége tornásztatta meg Demjén Patrikot.

Fotó: Török Attila

A 75. percben megtört a jég: az alacsony színvonalú összecsapáson vezetést szerzett az MTK! A kék-fehérek egyik legnagyobb tehetségének tartott Molnár Ádin az előkészítésben gyakran jeleskedik, ám a góllal adós maradt – egészen vasárnap estig, megszerezte ugyanis idénybéli elsőjét a csereként beálló Németh Krisztián passza után.

Utóbb kiderült, a villanás három pontot ért az MTK-nak, amely az ötödik helyen zárta a fordulót. A Zalaegerszegnél aggódhatnak, hiszen az együttes játéka meg sem közelíti azt a szintet, amelyet az első három fordulóban mutatott, egymást követő harmadik vereségét szenvedte el, és egyelőre nem látszik, miként tudna kilábalni a rossz sorozatból.

