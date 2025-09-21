Férfi kézilabda NB I: nagy izgalmak után ikszelt egymással a Balatonfüred és a Budai Farkasok

Nemzeti Sportrádió

2025.09.21.
A Balatonfüred döntetlennel zárt otthon a Budai Farkasokkal (Fotó: balatonfuredikse.hu)
A férfi kézilabda NB I 4. fordulójának vasárnapi játéknapján a Balatonfüred hazai pályán 30–30-ra végzett a Budai Farkasokkal.

Az első félidő jobban kezdődött a hazai csapat számára, hat perc játék után 5–1 állt az eredményjelzőn, majd 16 perc elteltével már ötgólos különbség is volt a csapatok között. A szünetig azonban elolvadt a balatonfüredi előny, feljött 17–15-re a Budai Farkasok együttese.

A második félidő nagy izgalmakat hozott, hiszen a 35. percben a vendégek kiegyenlítettek, s innentől kezdve már hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny.

Az utolsó másfél perc egygólos hazai vezetésről indult, majd a füredi Urbán-Patocskai Csongor hetest lőhetett, azonban elhibázta a lehetőséget, és ennek nagy jelentősége volt, a következő támadásból ugyanis Kristóf Mátyás kiegyenlített. Hét másodperccel a meccs vége előtt még Bóka Bendegúz is megszerezhette volna a győzelmet a Balatonfürednek, de ebből a támadásból sem született gól – így pedig maradt a 30–30-as döntetlen.

A Balatonfürednél Denisz Vaszilev és Tim Rozman is öt góllal zárt, a Budai Farkasok legeredményesebb játékosa a nyolcgólos Draskovics Gellért volt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
3. FORDULÓ
BALATONFÜREDI KSE–BUDAI FARKASOK-RÉV 30–30 (17–15)
Balatonfüred, 500 néző. V: Nagy F., Túróczy. 
BALATONFÜRED: Deményi – Hornyák 3 (1), ROZMAN 5, VASZILEV 5, SZRETENOVICS 4, Varga M. 2, Bóka 3. Csere: Füstös (kapus), Németh B. 2, Tóth N., Fekete, KLUCSIK 3, Urbán-Patocskai 3 (3), Tóth A., Jánosi. Edző: Kis Ákos
BUDAI FARKASOK: Balogh – Csengeri 1, PANICS 5, JUHÁSZ Á. 6 (3), Marics 1, Boskos 2, Enqurelden 1. Csere: TERNOVIC (kapus), Szeitl 1, Bene, Pintér, Kristóf 3, Kovács Á. 2, Hutvágner, Bendicsek, DRASKOVICS 8. Edző: Kiss Szilárd
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–1. 12. p.: 8–5. 18. p.: 12–7. 24. p.: 15–11. 28. p.: 15–14. 35. p.: 18–18. 41. p.: 21–22. 47. p.: 26–24. 52. p.: 26–27. 57. p.: 29–27
Kiállítások: 6, ill. 12 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Kis Ákos: – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, sajnos középső védőinket elveszítettük, beállósunk pedig kipontozódott, így védekezésünk nem volt feszes. Igazságos döntetlen született.
Kiss Szilárd: – Rendkívül küzdelmes mérkőzés volt, az első félidőben meglépett öt góllal a Füred, de nagy akarással fel tudtunk zárkózni. Fordulás után jobban játszottunk, nagyon jól rendeződtünk vissza és így értékes egy pontot szereztünk.

1. Szeged44156–114+42 
2. Veszprém33129–83+46 
3. Győr3399–76+23 
4. Tatabánya33100–82+18 
5. Komló32191–88+3 
6. Balatonfüred311195–92+3 
7. Budai Farkasok-Rév32185–90–5 
8. FTC312102–115–13 
9. Budakalász31287–106–19 
10. Gyöngyös31281–100–19 
11. Csurgó31284–93–9 
12. NEKA31273–86–13 
13. Szigetszentmiklós413107–127–20 
14. PLER3379–116–37 
az állás

 

Ezek is érdekelhetik