Férfi kézilabda NB I: nagy izgalmak után ikszelt egymással a Balatonfüred és a Budai Farkasok

Az első félidő jobban kezdődött a hazai csapat számára, hat perc játék után 5–1 állt az eredményjelzőn, majd 16 perc elteltével már ötgólos különbség is volt a csapatok között. A szünetig azonban elolvadt a balatonfüredi előny, feljött 17–15-re a Budai Farkasok együttese.
A második félidő nagy izgalmakat hozott, hiszen a 35. percben a vendégek kiegyenlítettek, s innentől kezdve már hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny.
Az utolsó másfél perc egygólos hazai vezetésről indult, majd a füredi Urbán-Patocskai Csongor hetest lőhetett, azonban elhibázta a lehetőséget, és ennek nagy jelentősége volt, a következő támadásból ugyanis Kristóf Mátyás kiegyenlített. Hét másodperccel a meccs vége előtt még Bóka Bendegúz is megszerezhette volna a győzelmet a Balatonfürednek, de ebből a támadásból sem született gól – így pedig maradt a 30–30-as döntetlen.
A Balatonfürednél Denisz Vaszilev és Tim Rozman is öt góllal zárt, a Budai Farkasok legeredményesebb játékosa a nyolcgólos Draskovics Gellért volt.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
3. FORDULÓ
BALATONFÜREDI KSE–BUDAI FARKASOK-RÉV 30–30 (17–15)
Balatonfüred, 500 néző. V: Nagy F., Túróczy.
BALATONFÜRED: Deményi – Hornyák 3 (1), ROZMAN 5, VASZILEV 5, SZRETENOVICS 4, Varga M. 2, Bóka 3. Csere: Füstös (kapus), Németh B. 2, Tóth N., Fekete, KLUCSIK 3, Urbán-Patocskai 3 (3), Tóth A., Jánosi. Edző: Kis Ákos
BUDAI FARKASOK: Balogh – Csengeri 1, PANICS 5, JUHÁSZ Á. 6 (3), Marics 1, Boskos 2, Enqurelden 1. Csere: TERNOVIC (kapus), Szeitl 1, Bene, Pintér, Kristóf 3, Kovács Á. 2, Hutvágner, Bendicsek, DRASKOVICS 8. Edző: Kiss Szilárd
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–1. 12. p.: 8–5. 18. p.: 12–7. 24. p.: 15–11. 28. p.: 15–14. 35. p.: 18–18. 41. p.: 21–22. 47. p.: 26–24. 52. p.: 26–27. 57. p.: 29–27
Kiállítások: 6, ill. 12 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Kis Ákos: – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, sajnos középső védőinket elveszítettük, beállósunk pedig kipontozódott, így védekezésünk nem volt feszes. Igazságos döntetlen született.
Kiss Szilárd: – Rendkívül küzdelmes mérkőzés volt, az első félidőben meglépett öt góllal a Füred, de nagy akarással fel tudtunk zárkózni. Fordulás után jobban játszottunk, nagyon jól rendeződtünk vissza és így értékes egy pontot szereztünk.
|1. Szeged
|4
|4
|–
|–
|156–114
|+42
|8
|2. Veszprém
|3
|3
|–
|–
|129–83
|+46
|6
|3. Győr
|3
|3
|–
|–
|99–76
|+23
|6
|4. Tatabánya
|3
|3
|–
|–
|100–82
|+18
|6
|5. Komló
|3
|2
|–
|1
|91–88
|+3
|4
|6. Balatonfüred
|3
|1
|1
|1
|95–92
|+3
|3
|7. Budai Farkasok-Rév
|3
|–
|2
|1
|85–90
|–5
|2
|8. FTC
|3
|1
|–
|2
|102–115
|–13
|2
|9. Budakalász
|3
|1
|–
|2
|87–106
|–19
|2
|10. Gyöngyös
|3
|1
|–
|2
|81–100
|–19
|2
|11. Csurgó
|3
|–
|1
|2
|84–93
|–9
|1
|12. NEKA
|3
|–
|1
|2
|73–86
|–13
|1
|13. Szigetszentmiklós
|4
|–
|1
|3
|107–127
|–20
|1
|14. PLER
|3
|–
|–
|3
|79–116
|–37
|0