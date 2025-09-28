NB II: Soroksár SC–Vasas



LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SOROKSÁR SC−VASAS FC 0–2 (0–0) – élőben az NSO-n!

Budapesti, Haraszti út, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. (Csemer, 81.) – Köböl (Bagi Á., 81.), Németh E. – Gálfi (Gágyor, 81.), Korozmán (Vass Á., 69.), Kundrák (Varga Z., 69.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke B. (Sztojka, 84.), Urblík J., Rab B. (Hidi M S., 62.) – Radó (Pethő, a szünetben), Tóth M. (Horváth R., 73.), Molnár Cs. (Barkóczi B., a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő (48.), Otigba (56.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE