NB II: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE−AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1549 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Haris, Eördögh – Merényi (Czékus, 60.), Banó-Szabó – Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter (Helembai 68.) – Dencinger (Simon A., 74.), Farkas A. – Szabó B. (Fejős 68.), Magyar, Mondovics – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Derekas (40., 62.) ill. Mondovics (38.), Bányai (56.)



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az egymás után két bajnoki sikert arató Kecskemét az eddig kiválóan szereplő Csákvár ellen.