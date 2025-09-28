NB II: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár

Nemzeti Sportrádió

2025.09.28.
Csákvár archív (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
A labdarúgó NB II 8. fordulójában az ötödik Kecskemét a harmadik helyezett Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE−AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1549 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Haris, Eördögh – Merényi (Czékus, 60.), Banó-Szabó – Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter (Helembai 68.) – Dencinger (Simon A., 74.), Farkas A. – Szabó B. (Fejős 68.), Magyar, Mondovics – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs 
Gólszerző: Derekas (40., 62.) ill. Mondovics (38.), Bányai (56.)
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az egymás után két bajnoki sikert arató Kecskemét az eddig kiválóan szereplő Csákvár ellen.

 

