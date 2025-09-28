Nemzeti Sportrádió

NB II: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE

2025.09.28. 18:50
Hajdú Roland tizenegyesből lőtte az első gólját (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a játéknap előtt 12. helyen álló Tiszakécske a 14. Budafokot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC−BUDAFOKI MTE 1–2 (0–1) – ÉLŐ
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Balla Levente)
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Valencsik, Visinka (Zámbó, 53.) – Szekér – Bódi, Lucas, Vukk, Pataki B. (Grünvald, 53.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B. (Rehó, 22.), Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Vasvári, 69.) – Bukta, Posztobányi, Stumpf (Herczeg, 69.) – Varga B. (Németh M., 69.), Hajdú R. (Nándori, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: M. Ramos (61.), ill. Hajdú R. (21., 46. – az elsőt 11-esből)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

 

