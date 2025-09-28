NB II: Szeged-Csanád GA–Szentlőrinc



LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA−SZENTLŐRINC 0–0 – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Ring Kevin, Toplánszki Szabin)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Vágó L., Szilágyi, Tóth B. – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin, Kurdics – Borvető, Novák. Vezetődző: Aczél Zoltán

Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta – Décsy (Samson, a szünetben), Szolgai – Nyári, Nagy R., Bőle – Tóth-Gábor (Adamcsek, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítő Szeged-Csanád Grosics Akadémia az előző két fordulóban mindössze egy pontot szerző Szentlőrinc ellen.