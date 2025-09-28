Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–Szentlőrinc

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
2025.09.28. 16:45
A Szentlőrinc (pirosban) veretlen a Szeged-Csanád GA ellen bajnoki mérkőzésen. (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Szentlőrinc NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA labdarúgó NB II 8. forduló
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 7. helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia a két ponttal kevesebbet gyűjtött és egy pozícióval mögötte tanyázó Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.


LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA−SZENTLŐRINC 0–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Ring Kevin, Toplánszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Vágó L., Szilágyi, Tóth B. – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin, Kurdics – Borvető, Novák. Vezetődző: Aczél Zoltán
Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta – Décsy (Samson, a szünetben), Szolgai – Nyári, Nagy R., Bőle – Tóth-Gábor (Adamcsek, a szünetben).  Vezetőedző: Waltner Róbert

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítő Szeged-Csanád Grosics Akadémia az előző két fordulóban mindössze egy pontot szerző Szentlőrinc ellen. 

 

