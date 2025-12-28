Nemzeti Sportrádió

Sydney–Hobart: a Master Lock Comanche győzött

2025.12.28. 10:11
A Master Lock Comanche nyerte a Sydney–Hobartot (Fotó: AFP)
A Master Lock Comanche győzött a pénteken rajtolt Sydney–Hobart vitorlásversenyen.

 

Vasárnap még három hajó volt versenyben az elsőségért, az SHK Scallywag 100 egy rövid szakaszon át is vette a vezetést, rövid ideig mindössze néhány száz méter választotta el a part közelében az élen haladó vitorlásokat, mindezt a helyi közönség nagy örömére, amely ritkán láthatja nappali fényben az élmezőnyt. Két teljes versenynap után, Tasmania keleti partjainál már a Comanche haladt az élen, mintegy öt tengeri mérfölddel megelőzve két riválisát, köztük az előző két kiírásban diadalmaskodó LawConnectet. A Comanche végül jóval a versenyrekordon kívül, két nap, öt óra, három perc és 36 után diadalmaskodott, mindezt egy évvel azt követően, hogy a fővitorla sérülése miatt feladni kényszerült a viadalt.

„Nagy előnyünk volt, ami gyakorlatilag elpárolgott ma reggelre, így szinte új versenyt kellett kezdenünk onnantól. Még soha nem láttunk ilyet a SydneyHobarton, hogy két nap után ilyen közel legyenek egymáshoz hajók” – fogalmazott Matt Allen, a Comanche egyik tulajdonosa és kapitánya. A hajó különböző szponzorneveken immár ötödször győzött, korábban 2015-ben, 2017-ben, 2019-ben és 2022-ben volt első.

A 128 induló hajóból már vasárnapra 33 kiszállt, kettő azért, mert a legénység egyik tagja bordatörést szenvedett.

A versenyrekordot az LDV Comanche tartja 2017 óta, amikor 1 nap, 9 óra, 15 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a 628 tengeri mérföldes (1170 kilométert) távot. A csúcs megdöntése az előre jelzett erős hullámzás miatt ezúttal eleve nem volt várható.

A mezőny Sydneyből Új-Dél-Wales állam déli partjai mentén és a Bass-szoroson át Tasmánia fővárosáig, Hobartig vitorlázott. Az első Sydney–Hobart viadalt 1945-ben rendezték, azóta csak egyszer, 2020-ban maradt el a koronavírus-járvány miatt.

 

