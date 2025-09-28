NB II: Békéscsaba 1912 Előre−FC Ajka

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE−FC AJKA 0–2 (0–0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 850 néző

Vezeti: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai, Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Katona I., 75.) – Tóth G., Csizmadia Z., Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55.) Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Mohos (54.), Katona I. (80.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen Békéscsaba az előző három bajnokiját elbukó Ajkával szemben.