MacKinnon vezérletével nyert az Avalanche, kapusbravúrok és drámai végjátékok az NHL-ben

A nap egyik legnagyobb alakja Nathan MacKinnon volt, aki két gólja és két asszisztja mellett a szétlövésben is betalált, így vezérletével a Colorado Avalanche 6–5-re nyert a Vegas Golden Knights ellen. A kanadai támadó már 31 gólnál jár, amivel vezeti a liga góllövőlistáját.

New Yorkban a kapusoké volt a főszerep: az Islanders cserekapusa, David Rittich hibátlan teljesítménnyel, 27 védéssel vezette csapatát 2–0-s győzelemre a Rangers elleni városi rangadón. Tampa Bayben Nyikita Kucserov duplázott, míg Andrej Vaszilevszkij stabil teljesítményt nyújtott a kapuban a Lightning Florida Panthers elleni, indulatoktól sem mentes 4–2-es sikere során.

The @TBLightning take this edition of the Battle of Florida! ⚡ pic.twitter.com/K6kfeXdNxF — NHL (@NHL) December 28, 2025

Több mérkőzésen is a hosszabbítás vagy a szétlövés döntött. Jakob Chychrun az utolsó percben szerzett találatával szállította a Washington Capitals 4–3-as győzelmét a Devils ellen, míg Matt Boldy második góljával hosszabbításban juttatta sikerhez a Minnesota Wildot Winnipegben. A Chicago Blackhawks és a Dallas Stars csatáját szétlövés döntötte el.

Gólgazdag mérkőzést hozott a kanadai rangadó Torontóban, ahol Matthew Knies két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Maple Leafs 7–5-ös győzelméhez az Ottawa Senators ellen. Szintén fontos egyéni teljesítményt nyújtott Pavel Bucsnevics, aki duplázott a St. Louis Blues Nashville elleni meccsén, míg Blake Coleman győztes gólt szerzett a Calgary Flames színeiben az Edmonton Oilers ellen.

A fiatalok is megmutatták magukat: Igor Csernyisov megszerezte első NHL-gólját, Macklin Celebrini pedig góllal és assziszttal segítette a San Jose Sharks meglepetésszerű, 6–3-as győzelmét Vancouverben.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–New York Rangers 2–0

Buffalo Sabres–Boston Bruins 4–1

Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings 5–2

Florida Panthers–Tamba Bay Lightning 2–4

New Jersey Devils–Washington Capitals 3–4 – hosszabbításban

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 7–5

Winnipeg Jets–Minnesota Wild 3–4 – hosszabbításban

Dallas Stars–Chicago Blackhawks 3–4 – szétlövésben

St. Louis Blues–Nashville Predators 3–2

Los Angeles Kings–Anaheim Ducks 6–1

Calgary Flames–Edmonton Oilers 3–2

Vancouver Canucks–San Jose Sharks 3–6

Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 5–6 – szétlövésben