Nemzeti Sportrádió

MacKinnon vezérletével nyert az Avalanche, kapusbravúrok és drámai végjátékok az NHL-ben

R. D. P.R. D. P.
2025.12.28. 09:39
Nathan MacKinnon emlékezetes teljesítményt nyújtott (Fotó: Getty Images)
jégkorong NHL Nathan MacKinnon
Kapusbravúrok, hosszabbításos drámák és kiemelkedő egyéni teljesítmények jellemezték az NHL szombati (magyar idő szerint vasárnap hajnali) játéknapját: Nathan MacKinnon négy ponttal vezette győzelemre a Coloradót Vegasban, míg David Rittich hibátlan teljesítménnyel húzta le a rolót a New York-i rangadón.

A nap egyik legnagyobb alakja Nathan MacKinnon volt, aki két gólja és két asszisztja mellett a szétlövésben is betalált, így vezérletével a Colorado Avalanche 6–5-re nyert a Vegas Golden Knights ellen. A kanadai támadó már 31 gólnál jár, amivel vezeti a liga góllövőlistáját.

New Yorkban a kapusoké volt a főszerep: az Islanders cserekapusa, David Rittich hibátlan teljesítménnyel, 27 védéssel vezette csapatát 2–0-s győzelemre a Rangers elleni városi rangadón. Tampa Bayben Nyikita Kucserov duplázott, míg Andrej Vaszilevszkij stabil teljesítményt nyújtott a kapuban a Lightning Florida Panthers elleni, indulatoktól sem mentes 4–2-es sikere során.

Több mérkőzésen is a hosszabbítás vagy a szétlövés döntött. Jakob Chychrun az utolsó percben szerzett találatával szállította a Washington Capitals 4–3-as győzelmét a Devils ellen, míg Matt Boldy második góljával hosszabbításban juttatta sikerhez a Minnesota Wildot Winnipegben. A Chicago Blackhawks és a Dallas Stars csatáját szétlövés döntötte el.

Gólgazdag mérkőzést hozott a kanadai rangadó Torontóban, ahol Matthew Knies két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Maple Leafs 7–5-ös győzelméhez az Ottawa Senators ellen. Szintén fontos egyéni teljesítményt nyújtott Pavel Bucsnevics, aki duplázott a St. Louis Blues Nashville elleni meccsén, míg Blake Coleman győztes gólt szerzett a Calgary Flames színeiben az Edmonton Oilers ellen.

A fiatalok is megmutatták magukat: Igor Csernyisov megszerezte első NHL-gólját, Macklin Celebrini pedig góllal és assziszttal segítette a San Jose Sharks meglepetésszerű, 6–3-as győzelmét Vancouverben.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Islanders–New York Rangers 2–0
Buffalo Sabres–Boston Bruins 4–1
Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings 5–2
Florida Panthers–Tamba Bay Lightning 2–4
New Jersey Devils–Washington Capitals 3–4 – hosszabbításban
Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 7–5
Winnipeg Jets–Minnesota Wild 3–4 – hosszabbításban
Dallas Stars–Chicago Blackhawks 3–4 – szétlövésben
St. Louis Blues–Nashville Predators 3–2
Los Angeles Kings–Anaheim Ducks 6–1
Calgary Flames–Edmonton Oilers 3–2
Vancouver Canucks–San Jose Sharks 3–6
Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 5–6 – szétlövésben

 

