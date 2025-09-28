Nemzeti Sportrádió

NB II: Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 16:50
null
BVSC-Zuglo/Szucs AttilaKozármisleny archív (Fotó: Szűcs Attila/BVSC Zugló FC)
Címkék
NB II Fehérvár Vidi élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton labdarúgó NB II 8. forduló
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 15. helyen álló Kozármisleny a 10. Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 (0–0)
Kozármisleny, 800 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky, Bakó, Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Virágh M.  – Kovács B., Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt, Zsótér. Vezetőedző: Boér Gábor

 

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk,  mire megy az első győzelmét az előző fordulóban, a BVSC otthonában megszerző, de még így is kiesésre álló Kozármisleny a múlt hétvégén a Tiszakécskét 5−0-ra kiütő Videoton ellen.

 

NB II Fehérvár Vidi élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton labdarúgó NB II 8. forduló
Legfrissebb hírek

NB II: a Mezőkövesd legyőzte a BVSC-t – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szeged-Csanád GA–Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

Könyörtelenül kihasználta ellenfele hibáit, az MTK egy négyessel küldte haza a Kisvárdát

Labdarúgó NB I
2 órája

Nem támadt fel a BVSC, a Kövesd nyert, ha nem is könnyen

Labdarúgó NB II
2 órája

A Paks drámai végjátékban, kétszeri hátrány után győzte le a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
20 órája

Erős Gábor: Egy helyet még előre kell lépni...

Labdarúgó NB II
2025.09.25. 08:13

Elmaradt két hazai piros lap a Vasas és a Mezőkövesd mérkőzésén? – videók

Labdarúgó NB II
2025.09.23. 20:02

Hét gól a forduló rangadóján: a Vasas hazai pályán legyőzte a Mezőkövesdet

Labdarúgó NB II
2025.09.22. 21:56
Ezek is érdekelhetik