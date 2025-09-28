NB II: Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 (0–0)

Kozármisleny, 800 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky, Bakó, Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Virágh M. – Kovács B., Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt, Zsótér. Vezetőedző: Boér Gábor

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az első győzelmét az előző fordulóban, a BVSC otthonában megszerző, de még így is kiesésre álló Kozármisleny a múlt hétvégén a Tiszakécskét 5−0-ra kiütő Videoton ellen.