Nem támadt fel a BVSC, a Kövesd nyert, ha nem is könnyen

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2025.09.28. 16:02
null
A fehér mezes Mezőkövesd idénybeli ötödik győzelmét aratta, a BVSC pedig hatodszor kapott ki (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló labdarúgó NB II 8. forduló Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry hazai pályán egy góllal legyőzte az utolsó helyezett BVSC-Zuglót csapatát.


LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC−BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)
Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Aradi József, Szabó Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő, Ternován (Vajda S., 59.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 77.), Vidnyánszky, Bertus (Varjas Z., 90.) – Szalai J., Saja (Vörös, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BVSC: Megyeri – Blyzniuk (Sarkadi, 77.), Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Király – Székely K. (Dénes A., 66.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 87.), Csernik – Bacsa (Farkas B., 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Szalai J. (63.).

 

 

 

 

PERCRŐL PERCRE

