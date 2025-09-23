Elmaradt két hazai piros lap a Vasas és a Mezőkövesd mérkőzésén? – videók

Nemzeti Sportrádió

2025.09.23.
Káprály Mihály játékvezető csak sárga lapot adott Pávkovics Bencének (Fotó: Kovács Péter)
A hétfő esti Vasas–Mezőkövesd (4–3) NB II-es labdarúgó-mérkőzésen több vitatott játékvezetői ítélet is volt. Megmutatjuk azt a két jelenetet, amelyek után az angyalföldi csapat akár két piros lapot is kaphatott volna.

Az m4sport.hu közzétette azt a két videót, melyen láthatóak az ominózus jelenetek. Az első eset az 51. percben, a Vasas 3–2-es vezetésénél történt. Ternován Patrik meglódult a bal szélen, az angyalföldiek védője, Pávkovics Bence pedig nagyon csúnyán rácsúszott a jobb vádlijára, ráadásul nyújtott lábbal, miközben a labda megjátszására nemigen volt esélye. Káprály Mihály játékvezető nem súlyos szabálytalanságnak ítélte meg az esetet, csupán felelőtlen becsúszásnak, így sárga lapot adott, pedig ezért akár villanhatott volna a piros lap is.

A másik véleményes szituáció a 62. percben következett, Lőrinczy Attila ugratta ki Szalai Józsefet, aki ziccerben lépett ki, majd Otigba Kenneth 14 méterre a kaputól hátulról fellökte a csatárt. A játékvezető tizenegyest ítélt, majd a zsebéhez nyúlt, végül azonban nem húzott elő semmilyen lapot. Fontos adalék, hogy a Vasas kétszeres magyar válogatott hátvédjének ekkor már volt egy sárgája, szóval még akkor is meg kellett volna kapnia a másodikat, ha Káprály úgy látja, a szabálytalanság csak ígéretes helyzetben történt – nyilvánvaló gólhelyzet esetén egyből piros lap jár, ha a játékos mozdulata nem a labda megszerzésére irányul, és lökésnél vagy visszahúzásnál ez a helyzet áll fenn.

A büntető egyébként kimaradt, Lőrinczy a jobb alsót vette célba, de Uram János kitolta a labdát, így nem egalizált a Mezőkövesd, később pedig a hazaiak megszerezték a negyedik góljukat, s ezt követően már csak szépíteni tudtak a vendégek, egyenlíteni nem – a Vasas így 4–3-ra nyert, és hét forduló után feljött a második helyre a tabellán.

Labdarúgó NB II
Tegnap, 21:56

Hét gól a forduló rangadóján: a Vasas hazai pályán legyőzte a Mezőkövesdet

A gólok mellett vitatott játékvezetői ítéletekből sem volt hiány az Illovszky Rudolf Stadionban.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1693 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S., Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő B. (Horváth R., 58.), Tóth M. (Cseke B., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován (Kovalenko, 83.) – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – A nézők biztosan jól szórakoztak, az edzők kevésbé. Elkerülhető gólokat kaptunk, jóllehet a kezdeti nehézségek után olyan pozícióba kerültünk, melyet az idény végén is elfogadnánk.
Csertői Aurél: – Az első negyedórát leszámítva egyenlő ellenfele voltunk a Vasasnak. Örvendetes, hogy rúgtunk három gólt, de most ez is kevés volt. Végigbrusztoltuk a meccset, helyenként jó focit is mutattunk, de ezért most nem járt pont.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd75213–5+815
  2. Vasas FC75216–12+415
  3. Csákvár742110–4+614
  4. Mezőkövesd741214–9+513
  5. Kecskeméti TE7439–7+212
  6. Karcagi SC73318–7+112
  7. Szeged-Csanád GA73229–8+111
  8. Szentlőrinc72328–6+29
  9. Soroksár SC723212–13–19
10. Videoton FC Fehérvár72239–8+18
11. Békéscsaba722310–11–18
12. Tiszakécske72237–13–68
13. FC Ajka72144–10–67
14. Budafoki MTE71243–9–65
15. Kozármisleny71243–11–85
16. BVSC-Zugló71156–8–24

 

 

