Elmaradt két hazai piros lap a Vasas és a Mezőkövesd mérkőzésén? – videók

Az m4sport.hu közzétette azt a két videót, melyen láthatóak az ominózus jelenetek. Az első eset az 51. percben, a Vasas 3–2-es vezetésénél történt. Ternován Patrik meglódult a bal szélen, az angyalföldiek védője, Pávkovics Bence pedig nagyon csúnyán rácsúszott a jobb vádlijára, ráadásul nyújtott lábbal, miközben a labda megjátszására nemigen volt esélye. Káprály Mihály játékvezető nem súlyos szabálytalanságnak ítélte meg az esetet, csupán felelőtlen becsúszásnak, így sárga lapot adott, pedig ezért akár villanhatott volna a piros lap is.

A másik véleményes szituáció a 62. percben következett, Lőrinczy Attila ugratta ki Szalai Józsefet, aki ziccerben lépett ki, majd Otigba Kenneth 14 méterre a kaputól hátulról fellökte a csatárt. A játékvezető tizenegyest ítélt, majd a zsebéhez nyúlt, végül azonban nem húzott elő semmilyen lapot. Fontos adalék, hogy a Vasas kétszeres magyar válogatott hátvédjének ekkor már volt egy sárgája, szóval még akkor is meg kellett volna kapnia a másodikat, ha Káprály úgy látja, a szabálytalanság csak ígéretes helyzetben történt – nyilvánvaló gólhelyzet esetén egyből piros lap jár, ha a játékos mozdulata nem a labda megszerzésére irányul, és lökésnél vagy visszahúzásnál ez a helyzet áll fenn.

A büntető egyébként kimaradt, Lőrinczy a jobb alsót vette célba, de Uram János kitolta a labdát, így nem egalizált a Mezőkövesd, később pedig a hazaiak megszerezték a negyedik góljukat, s ezt követően már csak szépíteni tudtak a vendégek, egyenlíteni nem – a Vasas így 4–3-ra nyert, és hét forduló után feljött a második helyre a tabellán.