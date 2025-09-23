Elmaradt két hazai piros lap a Vasas és a Mezőkövesd mérkőzésén? – videók

Az m4sport.hu közzétette azt a két videót, melyen láthatóak az ominózus jelenetek. Az első eset az 51. percben, a Vasas 3–2-es vezetésénél történt. Ternován Patrik meglódult a bal szélen, az angyalföldiek védője, Pávkovics Bence pedig nagyon csúnyán rácsúszott a jobb vádlijára, ráadásul nyújtott lábbal, miközben a labda megjátszására nemigen volt esélye. Káprály Mihály játékvezető nem súlyos szabálytalanságnak ítélte meg az esetet, csupán felelőtlen becsúszásnak, így sárga lapot adott, pedig ezért akár villanhatott volna a piros lap is.
A másik véleményes szituáció a 62. percben következett, Lőrinczy Attila ugratta ki Szalai Józsefet, aki ziccerben lépett ki, majd Otigba Kenneth 14 méterre a kaputól hátulról fellökte a csatárt. A játékvezető tizenegyest ítélt, majd a zsebéhez nyúlt, végül azonban nem húzott elő semmilyen lapot. Fontos adalék, hogy a Vasas kétszeres magyar válogatott hátvédjének ekkor már volt egy sárgája, szóval még akkor is meg kellett volna kapnia a másodikat, ha Káprály úgy látja, a szabálytalanság csak ígéretes helyzetben történt – nyilvánvaló gólhelyzet esetén egyből piros lap jár, ha a játékos mozdulata nem a labda megszerzésére irányul, és lökésnél vagy visszahúzásnál ez a helyzet áll fenn.
A büntető egyébként kimaradt, Lőrinczy a jobb alsót vette célba, de Uram János kitolta a labdát, így nem egalizált a Mezőkövesd, később pedig a hazaiak megszerezték a negyedik góljukat, s ezt követően már csak szépíteni tudtak a vendégek, egyenlíteni nem – a Vasas így 4–3-ra nyert, és hét forduló után feljött a második helyre a tabellán.
LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1693 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S., Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő B. (Horváth R., 58.), Tóth M. (Cseke B., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován (Kovalenko, 83.) – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – A nézők biztosan jól szórakoztak, az edzők kevésbé. Elkerülhető gólokat kaptunk, jóllehet a kezdeti nehézségek után olyan pozícióba kerültünk, melyet az idény végén is elfogadnánk.
Csertői Aurél: – Az első negyedórát leszámítva egyenlő ellenfele voltunk a Vasasnak. Örvendetes, hogy rúgtunk három gólt, de most ez is kevés volt. Végigbrusztoltuk a meccset, helyenként jó focit is mutattunk, de ezért most nem járt pont.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|7
|5
|–
|2
|13–5
|+8
|15
|2. Vasas FC
|7
|5
|–
|2
|16–12
|+4
|15
|3. Csákvár
|7
|4
|2
|1
|10–4
|+6
|14
|4. Mezőkövesd
|7
|4
|1
|2
|14–9
|+5
|13
|5. Kecskeméti TE
|7
|4
|–
|3
|9–7
|+2
|12
|6. Karcagi SC
|7
|3
|3
|1
|8–7
|+1
|12
|7. Szeged-Csanád GA
|7
|3
|2
|2
|9–8
|+1
|11
|8. Szentlőrinc
|7
|2
|3
|2
|8–6
|+2
|9
|9. Soroksár SC
|7
|2
|3
|2
|12–13
|–1
|9
|10. Videoton FC Fehérvár
|7
|2
|2
|3
|9–8
|+1
|8
|11. Békéscsaba
|7
|2
|2
|3
|10–11
|–1
|8
|12. Tiszakécske
|7
|2
|2
|3
|7–13
|–6
|8
|13. FC Ajka
|7
|2
|1
|4
|4–10
|–6
|7
|14. Budafoki MTE
|7
|1
|2
|4
|3–9
|–6
|5
|15. Kozármisleny
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|16. BVSC-Zugló
|7
|1
|1
|5
|6–8
|–2
|4