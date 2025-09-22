Hét gól a forduló rangadóján: a Vasas hazai pályán legyőzte a Mezőkövesdet

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–3 (2–2)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1693 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)

VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S., Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő B. (Horváth R., 58.), Tóth M. (Cseke B., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován (Kovalenko, 83.) – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – A nézők biztosan jól szórakoztak, az edzők kevésbé. Elkerülhető gólokat kaptunk, jóllehet a kezdeti nehézségek után olyan pozícióba kerültünk, melyet az idény végén is elfogadnánk.

Csertői Aurél: – Az első negyedórát leszámítva egyenlő ellenfele voltunk a Vasasnak. Örvendetes, hogy rúgtunk három gólt, de most ez is kevés volt. Végigbrusztoltuk a meccset, helyenként jó focit is mutattunk, de ezért most nem járt pont.

ÖSSZEFOGLALÓ

A labdarúgó NB II 7. fordulójának rangadóját hétfő este rendezték meg a fővárosban, a kezdés előtt a Vasas a negyedik, a Mezőkövesd a harmadik helyet foglalta el a tabellán. Egy esetleges győzelemmel a vendégek mindenképpen a tabella élére kerültek volna, míg az angyalföldiek ezt csak nagy különbségű győzelemmel érhették volna el. A hazai piros-kékek nem őrizhettek jó emlékeket ellenfelükről, ugyanis az előző bajnokságban a Kövesd oda-vissza győzni tudott az angyalföldiek ellen.

A 14. percben szerezte meg első gólját a Vasas (Fotó: Kovács Péter)

Jól kezdte az összecsapást a Vasas, Radó András nyolc perc alatt két gólt is szerezhetett volna, de egyszer sem talált be a kapuba. Nem kellett azonban sokat várni az első hazai gólra, a 14. percben Molnár Csaba félmagasan a tizenhatoson belülre lőtt labdája Csirmaz István fejéről került a kövesdi kapu bal alsó sarkába. Az öngól után a Vasas mintha kicsit visszább vett volna a tempóból, és ez meg is bosszulta magát. A 34. percben az öngólt vétő Csirmaz passza után Vidnyánszky Mátyás 12 méterről, ballal tekert a jobb alsóba. Öt perc elteltével tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Deczki Máté hiába védte bravúrral Radó 12 méteres lövését, a kipattanó után buktatta Hős Zsombort a kövesdi kapus. Tóth Milán ezúttal is magabiztosan értékesítette a tizenegyest, de nem örülhettek felhőtlenül a hazaiak. Az első félidő utolsó másodperceiben egy bal oldali szöglet után a korábban a Vasasban is megforduló Szalai József öt méterről a jobb alsó sarokba fejelt, így egyenlő állás mellett vonulhattak öltözőbe a csapatok a szünetben.

Hiába örülhettek három gólnak is a kövesdiek... (Fotó: Kovács Péter)

Gyors góllal kezdte a második félidőt a hazai csapat: a 48. percben Radó ívelése után Otigba Kenneth fejelt három méterről a léc alá. A Vasas védője könnyedén negatív hőssé is válhatott volna, mivel a 62. percben egy sárga lap birtokában a tizenhatoson belül elsodorta Szalait – a kiállítást megúszta ugyan Otigba, de a tizenegyes nem maradt el, ellenben az egyenlítés igen. Talán kissé meglepő módon a csereként egy perccel korábban beálló Lőrinczy Attila állt a labda mögé, jobb alsóba tartó lövését Uram János hárította. Ez a hiba viszonylag gyorsan döntőnek bizonyult, a 69. percben ugyanis Horváth Rajmund révén a Vasas a negyedik gólját is megszerezte. Arról, hogy a hajrára is maradjanak izgalmak, Keresztes Bence gondoskodott. A kövesdiek védője a 81. percben egy jobb oldali szöglet után hat méterről a léc alá fejelt, majd Uramnak még a 95. percben is nagyot kellett védenie, de elmaradt a kövesdi egyenlítés. 4–3

