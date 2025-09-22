Hét gól a forduló rangadóján: a Vasas hazai pályán legyőzte a Mezőkövesdet

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1693 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S., Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő B. (Horváth R., 58.), Tóth M. (Cseke B., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován (Kovalenko, 83.) – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – A nézők biztosan jól szórakoztak, az edzők kevésbé. Elkerülhető gólokat kaptunk, jóllehet a kezdeti nehézségek után olyan pozícióba kerültünk, melyet az idény végén is elfogadnánk.
Csertői Aurél: – Az első negyedórát leszámítva egyenlő ellenfele voltunk a Vasasnak. Örvendetes, hogy rúgtunk három gólt, de most ez is kevés volt. Végigbrusztoltuk a meccset, helyenként jó focit is mutattunk, de ezért most nem járt pont.
ÖSSZEFOGLALÓ
A labdarúgó NB II 7. fordulójának rangadóját hétfő este rendezték meg a fővárosban, a kezdés előtt a Vasas a negyedik, a Mezőkövesd a harmadik helyet foglalta el a tabellán. Egy esetleges győzelemmel a vendégek mindenképpen a tabella élére kerültek volna, míg az angyalföldiek ezt csak nagy különbségű győzelemmel érhették volna el. A hazai piros-kékek nem őrizhettek jó emlékeket ellenfelükről, ugyanis az előző bajnokságban a Kövesd oda-vissza győzni tudott az angyalföldiek ellen.
Jól kezdte az összecsapást a Vasas, Radó András nyolc perc alatt két gólt is szerezhetett volna, de egyszer sem talált be a kapuba. Nem kellett azonban sokat várni az első hazai gólra, a 14. percben Molnár Csaba félmagasan a tizenhatoson belülre lőtt labdája Csirmaz István fejéről került a kövesdi kapu bal alsó sarkába. Az öngól után a Vasas mintha kicsit visszább vett volna a tempóból, és ez meg is bosszulta magát. A 34. percben az öngólt vétő Csirmaz passza után Vidnyánszky Mátyás 12 méterről, ballal tekert a jobb alsóba. Öt perc elteltével tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Deczki Máté hiába védte bravúrral Radó 12 méteres lövését, a kipattanó után buktatta Hős Zsombort a kövesdi kapus. Tóth Milán ezúttal is magabiztosan értékesítette a tizenegyest, de nem örülhettek felhőtlenül a hazaiak. Az első félidő utolsó másodperceiben egy bal oldali szöglet után a korábban a Vasasban is megforduló Szalai József öt méterről a jobb alsó sarokba fejelt, így egyenlő állás mellett vonulhattak öltözőbe a csapatok a szünetben.
Gyors góllal kezdte a második félidőt a hazai csapat: a 48. percben Radó ívelése után Otigba Kenneth fejelt három méterről a léc alá. A Vasas védője könnyedén negatív hőssé is válhatott volna, mivel a 62. percben egy sárga lap birtokában a tizenhatoson belül elsodorta Szalait – a kiállítást megúszta ugyan Otigba, de a tizenegyes nem maradt el, ellenben az egyenlítés igen. Talán kissé meglepő módon a csereként egy perccel korábban beálló Lőrinczy Attila állt a labda mögé, jobb alsóba tartó lövését Uram János hárította. Ez a hiba viszonylag gyorsan döntőnek bizonyult, a 69. percben ugyanis Horváth Rajmund révén a Vasas a negyedik gólját is megszerezte. Arról, hogy a hajrára is maradjanak izgalmak, Keresztes Bence gondoskodott. A kövesdiek védője a 81. percben egy jobb oldali szöglet után hat méterről a léc alá fejelt, majd Uramnak még a 95. percben is nagyot kellett védenie, de elmaradt a kövesdi egyenlítés. 4–3
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|7
|5
|–
|2
|13–5
|+8
|15
|2. Vasas FC
|7
|5
|–
|2
|16–12
|+4
|15
|3. Csákvár
|7
|4
|2
|1
|10–4
|+6
|14
|4. Mezőkövesd
|7
|4
|1
|2
|14–9
|+5
|13
|5. Kecskeméti TE
|7
|4
|–
|3
|9–7
|+2
|12
|6. Karcagi SC
|7
|3
|3
|1
|8–7
|+1
|12
|7. Szeged-Csanád GA
|7
|3
|2
|2
|9–8
|+1
|11
|8. Szentlőrinc
|7
|2
|3
|2
|8–6
|+2
|9
|9. Soroksár SC
|7
|2
|3
|2
|12–13
|–1
|9
|10. Videoton FC Fehérvár
|7
|2
|2
|3
|9–8
|+1
|8
|11. Békéscsaba
|7
|2
|2
|3
|10–11
|–1
|8
|12. Tiszakécske
|7
|2
|2
|3
|7–13
|–6
|8
|13. FC Ajka
|7
|2
|1
|4
|4–10
|–6
|7
|14. Budafoki MTE
|7
|1
|2
|4
|3–9
|–6
|5
|15. Kozármisleny
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|16. BVSC-Zugló
|7
|1
|1
|5
|6–8
|–2
|4
