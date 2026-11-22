A székely rangadó érzelmekkel, néhol durvasággal és persze gólokkal tarkított valódi presztízscsata volt. Már az első harmadban hárman is a végleges kiállítás sorsára jutottak, a Csíkszereda pedig kihasználta első emberelőnyét, ezzel kiegyenlített az első harmad végén. Negyven perc után még döntetlen volt, de a hajrát jobban bírták a vendégek, 5–2-re legyőzték, és meg is előzték a tabellán a címvédőt.

A játéknap többi meccsén a Brassó kiütötte a Dunaújvárost, a BJA gólzáporos meccsen gyűrte le az Újpestet, a FEHA19 kikapott Kézdivásárhelyen, míg a DEAC nyolc gólt rámolt be a DVTK kapujába.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 2–5 (1–2, 1–0, 0–3)

Gyergyóremete, 2167 néző. V: André, Magyar, Bíró, Borsos (romániaiak).

GYERGYÓ: Rinne – IMRE (2), Fejes / Horváth Alex, Sárpátki / Sándor, Szabó T. / János – Ambrus G. (1), Császár, Bodó 1 / Orban (1), Ravasz, Sándor-Székely 1 / Ádám, Csiszer, Szigeti / Salamon R., Razvan Timaru, Simon. Edző: Szilassy Zoltán

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló (1), Ferencz-Csibi / Kovács E., Láday / Akerman (1), Kristó / Salamon Z. – Silló (1), PÉTER B. (1), BECZE T. 2 / Lehtimaki, GALOHA 1 (1), Väyrynen 1 / Márton, Ágoston, Fodor Cs. 1 / Szopos (1), Kozma, Bíró. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 49–34

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 3/2

Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Salamon Róbert, ill. Bíró Gergő, Kovács Előd)

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Nem volt akkora különbség a csapatok között, mint amekkorára a végeredmény utal. Egyszerűen nem tudtunk élni a helyzeteinkkel, amikor lendületben voltunk, a helyzetkihasználásban egyértelműen javulnunk kell. A másik, ami a vesztünket okozta, a speciális egységeink, kettőt kaptunk hátrányban és egyet sem tudtunk lőni előnyben.

Staffan Lundh: – Nagyon kemény, szoros meccs volt, rengeteg kiállítással. Nagyon örülök a srácok teljesítményének, elismerésem nekik hozzá, és külön boldoggá tesz, hogy tudom, mennyit jelent a csapatnak és a szurkolóinknak ez a siker.

Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 7–1 (0–1, 5–0, 2–0)

Brassó, 942 néző. V: Máhr-Stumpf, Bandi, Kőszegi (mindkettő romániai), Varjú.

BRASSÓ: Tőke – Haaranen (1), Wardley / Mesikämmen, O. Williams / Boriszenko (1), Bors (1) / Kovács Előd – VALCHAR 2 (1), WELSH 1 (2), MCAULEY 1 (2) / Zagidullin (1), Kóger 1, Van Wormer (1) / Rokaly Sz. 1, Részegh T., Mihály Á. 1 / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Máthé. Edző: Strenk Hunor

DAB: Váradi (Szücs) – Takács, Agafonov / Balázsi, Orosz / Ujvári, Bánki – Aszkarov (1), Simic, Zorin 1 / Strenk O., Mesterházy, Nyerusai / Csémi, Lévai, Barabás / Taczman. Edző: Németh Péter

Kapura lövések: 46–14

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Zsók Levente (másodedző): – A lassú kezdés ellenére nagy győzelem lett a vége, ráadásul gyönyörű gólokat lőttünk. A Kontenentális-kupa után sem estünk ki a ritmusból, azóta ez volt a harmadik győzelmünk. Úgy hiszem, a megfelelő úton járunk, és magabiztosan várjuk a ránk váró újabb kihívásokat.

Németh Péter: – Igazán jól kezdtük a meccset, keményen, stabilan játszottunk az első harmadban. A továbbiakról viszont semmi jót nem tudok elmondani, a jobbik csapat megérdemelten győzött.

Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE 8–5 (3–1, 3–1, 2–3)

Tüskecsarnok, 638 néző. V: Gebei G., Németh M., Varjú-Bartal, Kövesi.

BJA HC: Kiss D. – Szabó B. 1, Pozsgai / Varga A., Seregély Máté (1) / Szivák, Boros / Karjalainen – SCHLEKMANN 3 (1), NAGY G. 1 (2), Szabó Dániel 1 / Percic, Nagy Krisztián 1, Zapernick / Balogh, Bóna, Zimányi / Nádor (1), WEIDEMANN (2), MOLNÁR B. 1 (1). Edző: Kangyal Balázs

UTE: Rajna – Franyó, SZATHMÁRY (3) / Tornyai (1), Bogesics / Pokornyi, Ladnyik / Rósa – Csányi, Sokay (1), Dansereau 1 / Zitny (1), Szabó Rácz, Valtonen / Szalma (1), Mester 1, Kovács S. 1 / BREHEL (2), Cseh 1, Lőczi 1. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 35–36

Emberelőny-kihasználás: 4/3, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Marton Tibor (másodedző): – Nem teljesen zajlott úgy a meccs, ahogy akartuk. Leginkább a speciális játékegységeink voltak jók, ami azért is nagy szó, mert a játék ezen szegmensében az UTE a liga egyik legjobb csapata. Szerencsére több hullámhegyünk volt a találkozón, mint -völgyünk, de az nem elfogadható, hogy a csapat kienged a harmadik harmadra.

Anatolij Bogdanov: – Az ellenfél nyolcat lőtt, ez a probléma, így öt találattal sem tudunk nyerni. Nem a mi meccsünk volt, elsősorban a védekezésünk volt rossz, szerencsések sem voltunk, de azért meg is kell dolgozni. Hatékonyabb volt a BJA. A jégkorong a küzdelem játéka, ha kevesebb párharcot nyersz, mint az ellenfél, akkor kikapsz.

Háromszéki Ágyúsok (romániai)–FEHA19 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 1–0) – hosszabbításban

Kézdivásárhely, 237 néző. V: Gergely (romániai), Nagy A., Kolláth, Kacsó-Casiadi (romániai).

HÁROMSZÉK: Arany – Raszulov, Nagy T. (2) / Kinne, Antal E. / Farkas T., Kernászt / Szabó Zs., Málnai – SZKACSKOV 1 (2), Pajor 1 (1), KULJAS 2 (1) / Antal L., Róth (1), Gecse O. / Chiang, Molnár Zs., Molnár Zoltán / Bíró, Péter A. Edző: Kertész Zoltán

FEHA19: Csibi – Dóczi, Nagy Dominik / Sivrin, Deák / Szabó P., Erdőhelyi / Bánhegyi – Magosi, Keceli-Mészáros, FEHÉR 1 / Pallós, Karó (1), Schwartz / Molnár Zétény (1), Alapi 1, AMBRUS CS. (1) / Pallag-Bozsák, Blasits 1, Dobai. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 20–31

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

DEAC–DVTK Jegesmedvék 8–4 (2–2, 3–0, 3–2)

Debrecen, 487 néző. V: Rencz, Gampel, Kucsma, Dömötör.

DEAC: Hetényi – Mártonffy (1), Usztyinyenko / Bukor, Kiss D. (1) / Jurkovics, Haranghy / Szécsi – CULIGIN 2, SENFELD 1 (1), Németh Z. / Tóth Richárd (1), SZTYEPANOV 2, Kulesov (1) / KISS P. (3), Kovács Alex 1 (1), VARGA B. 2 / Lifsic, Ördög. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Tóth K. – Szirányi, Kärmeniemi 1 / Jeliszejev (1), Szalay / Vokla, Szabóki – Tóth Gergő, Gerads (1), Djumics / Rétfalvi, LÖVEI 1 (1), PINEO 1 (1) / Trajcsik 1, Kinloch (1), Csiki (1) / Trozsák, Tóth P., Czecze. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 30–50. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Az Újpest ellen sem játszottunk jól, a győzelem ellenére sem, és ugyanott folytattuk ezúttal is. Az első harmadban 13 eladott korongunk volt, ami katasztrofális. A győzelemnek természetesen örülök, csak nekünk nagy céljaink vannak ebben a bajnokságban, ahhoz mérten kell értékelnem.

Láda Balázs: – Kifejezetten jó és elégtelen teljesítmények jellemeztek bennünket, azaz túl nagy volt a szakadék a csapatban ahhoz, hogy sikerre vigyük az ügyet. Ennyi könnyű góllal az idényben még nem ajándékoztunk meg egy ellenfelet sem. Mentünk előre, nagyon akartunk, csak éppen a védekezésről feledkeztünk meg. Remélem, tanulunk ebből a találkozóból!