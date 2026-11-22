Ilyenre már régen volt példa Dunaszerdahelyen. Annak ellenére, hogy igazi, csípős idő uralkodott a Csallóközben, már jó egy órával a mérkőzés kezdete előtt hosszú sorokban vonultak a szurkolók a MOL Aréna felé, az utakon pedig dugók alakultak ki.

Nem akármilyen összecsapás várta ugyanis a drukkereket: a két többségi magyar tulajdonú klub találkozója.

A DAC–Komárom mérkőzés kuriózumnak számít a Niké Ligában. Ez az egyetlen olyan párosítás a bajnokságban, amelyben a két szurkolótábor között baráti a viszony, és mindkét oldalon magyar nyelven zúg a buzdítás. A sárga-kékek és a lilák hívei számára a vasárnapi találkozó nem az ellenségeskedésről, sokkal inkább a futball iránti közös szenvedélyről, a rivalizálásról és az összetartozásról szól. Erről is szólt a drapi, amely a második félidőben jelent meg a hazai drukkerek feje felett: „Mi együtt, többiek ellenünk!” – szólt az üdvözlet

Az őszi idény eddigi legnagyobb nézőszámát a Slovan elleni szeptemberi rangadó hozta Dunaszerdahelyre, amikor 8510 szurkoló buzdította a csapatokat. Ez a rekord ezúttal ugyan nem dőlt meg, de így is 6929 néző váltott jegyet a találkozóra.

A szomszédrangadó ráadásul a dunaszerdahelyi stadion jubileumi hetének is része volt. A MOL Aréna november 19-én ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. A Trencsén elleni, 2016 novemberében rendezett első mérkőzés óta számos emlékezetes futballpillanatnak adott otthont, és több mint egymillió látogatót fogadott.

A dunaszerdahelyi B-közép méltó módon emlékezett meg a jubileumról. Egy óriási molinó emelkedett fel a hazai tábor előtt, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Tíz év megannyi öröme és emléke, de a java még hátravan.”

A Dunaszerdahely ezen a napon újabb klubtörténelmi siker kapujában állt: győzelem esetén bebiztosíthatta első őszi bajnoki címét.

A Komárom azon hét Niké Liga-csapat egyike, amely az ősz folyamán edzőváltáson esett át. Az idényt Czibor Norbert vezetésével kezdte, akit a 11. forduló után Pavol Gregora váltott. A fiatal szakember korábban Somorján is dolgozott, később a Sparta Praha női csapatát irányította, majd a Komáromhoz való érkezése előtt a másodosztályú Pohronie vezetőedzője volt. Az új tréner alatt folyamatosan javultak az eredmények, a csapat pedig elmozdult a tabella alsó régiójából.

A mérkőzés előtt különösen ünnepélyesen szólt a Nélküled, majd a magyar himnusz, amelyet mindkét szurkolótábor együtt énekelt. Az egyik oldalon sárga-kék, a másikon piros-fehér-zöld füstbombák színesítették a látványt.

A kezdőrúgás előtt a hazaiak játékosa, George Gagua átvette az október hónap legszebb góljáért járó díjat, amelyet a Rózsahegy elleni találatával érdemelt ki.

Kiegyenlítetten kezdődött a mérkőzés, majd a 10. percben először villant a DAC. Ammar Ramadan küldte középre a labdát, Matej Trusa pedig két lépésről nem hibázott.

Negyedóra elteltével Samsondin Ouro került nagy helyzetbe, de gyengén fejezte be az akciót. Nem sokkal később azonban büntetőhöz jutott a DAC. Tamás Nándor feleslegesen akasztotta George Gaguát a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest pedig Ammar Ramadan, a Niké Liga legeredményesebb gólszerzője értékesítette.

A DAC már két góllal vezetett, a hazai szurkolók figyelme azonban George Gaguára irányult. Az említett szabálytalanságnál a georgiai támadó a vállára esett, és hordágyon kellett levinni a pályáról. Lapunk információi szerint kulcscsonttörés gyanújával kórházba szállították.

Nem ez volt az első kényszerű csere a hazaiaknál. Nem sokkal korábban Simen Jukleröd izomhúzódás miatt volt kénytelen idő előtt elhagyni a játékteret.

A komáromiak igyekeztek aktívak maradni, komoly helyzetig azonban nem jutottak el. A szünet előtt a DAC több tetszetős támadást is vezetett, újabb gólt azonban már nem szerzett, Tsotne Kapanadze csak a felső lecet találta el.

Amint várható volt, a vendégek feljebb tolták a játékukat a második félidőben. Szépíthettek volna, azonban a hazaiak kapusa, Filipe, a helyén volt.

Az 56. percben Prince Owusu gyönyörű lövése csupán néhány centiméterrel kerülte el a jobb felső sarkot, majd nem sokkal később Matej Trusa használta ki a vendégvédelem megingását. A VAR hosszasan vizsgálta az esetet egy esetleges leshelyzet miatt, végül azonban mindent rendben talált.

Optikailag ugyan többet birtokolták a labdát a komáromiak, de ez jól feküdt a DAC-nak: a hazaiak rendkívül veszélyes kontratámadásokat vezettek. Ha pontosabban céloznak, akár újabb gólokat is szerezhettek volna.

A hazai szurkolók azonban ezt nem bánták: a csapatuk simán győzött és őszi első lett.

NIKÉ LIGA

Dunaszerdahelyi AC–Komárom 3–0

DAC: Tuboly Máté sérülés miatt hiányzott.