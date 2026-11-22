A liga honlapja szerint a válogatott kapus együttese az utolsó, 18. helyen áll a tabellán.

Jánosi Tamás hat góllal holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, a Tubos Aranda Villa de Aranda azonban 28–25-re kikapott a Horneo Alicante otthonában a spanyol élvonalban.