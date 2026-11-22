BILLS–DOLPHINS

A Miami Dolphins ellen jóval esélyesebbnek számító Buffalo Bills az első negyedben két mezőnygólkísérletet értékesített, majd a második negyedben két touchdownt is szerzett – előbb D. J. Moore, majd James Cook volt eredményes. Josh Allen a második játékrészben két interceptiont is dobott, de a Dolphins csak mezőnygólokig jutott a nagyszünet előtt. A második félidőben újabb touchdownokat már nem is láthattunk, a Bills kettő, a Dolphins egy field goalig jutott, így alakult ki a 26–9-es végeredmény.

PANTHERS–RAVENS

Őrült meccset játszott a Ravens és a Panthers. A vendégek egy safetyvel, egy touchdownnal és egy mezőnygóllal 12–0-ra elléptek. Két TD-vel fordított a Panthers, de egy 86 yardos kirúgás utáni visszahordás után ismét a Ravensnél volt az előny. Ez az adok kapok ment végig a találkozón, összesen hétszer változott a vezető kiléte. A kétperces figyelmeztetés után a Panthersé volt az utolsó szó, egy mezőnygóllal 35–33-ra módosította az állást Ryan Fitzgerald. A Baltimore-nak maradt ideje, de Jacoby Brissett eladta a labdát, nyert a Panthers. A hazaiaknál Bryce Young 254 yardot és két touchdownt passzolt, szintén két TD-ig jutott a 120 futott yardot termelő Chubba Hubbard is. A Panthers 5–5-ös mérleggel vezeti a csoportját, a Ravens pedig egyre messze rájátszástól.

BEARS–SAINTS

Az első félidőben a Chicago Bears Cairo Santos mezőnygóljával, valamint D'Andre Swift és Colston Loveland TD-jével hamar 16–0-s előnyre tett szert. A nagyszünetig azért Alvin Kamara hatpontosával és Charlie Smyth field goaljával kapaszkodott a New Orleans Saints. A harmadik negyedben egy chicagói mezőnygól született, a hajrában pedig még két pontot szereztek a hazaiak egy safety után. Innen már csak újabb mezőnygólig jutott a New Orleans, Ben Johnson csapata 21–13-ra győzött.

COWBOYS–TITANS

Igazi pontzuhatag alakult ki a két csapat meccsén, ami Javonte Williams egyyardos TD-futásával kezdődött. A Titanstől három mezőnygólra futotta a meccs elején, a Dallastól viszont sorra jöttek a TD-k: KaVontae Turpin, CeeDee Lamb és George Pickens is touchdownt ünnepelhetett, a félidőben 27–9-re vezettek a hazaiak.

A harmadik negyedben szinte minden támadósorozatból touchdown született – a Titansnek egyszer puntolni kellett – a Cowboys a negyedik negyedben viszont lezárta a meccset. Brandon Aubrey mezőnygólja után Cam Ward ugyanis elvesztette a labdát egy sacknél, Prescotték ezt három játékból meg is büntették, Brevyn Spann-Ford TD-elkapásával már 50 pont fölött volt a texasi csapat. Az utolsó percekben még kozmetikázott a Tennessee, de így is csúnya lett a vége számukra: 51–23-ra győzött a Cowboys.

LIONS–BUCCANEERS

A két legjobb védőjátékosát (Aidan Hutchinson és Jack Campbell) elvesztő Lions közel egy félidőn át feltartóztatta a Tampa Bayt. A Buccaneers csak a második negyed utolsó percében szerezte meg első pontjait, az újonc Ted Hurst kapta el Baker Mayfield passzát, ezzel zárkóztak 10–7-re a vendégek. A Detroit védelme egy nyolcperces drive végén sikertelen negyedik kísérletre kényszerítette a Buccaneerst, ezt követően a támadók egy kilencven yardos támadássorozat végén értek el touchdownt.

A szünet után Jared Goff kiosztotta második TD-passzát, ezúttal Jameson Williams kapta el a labdát. Erre ismét a Mayfield, Hurst válaszolt, de a záró játékrészben Jahmyr Gibbs kétszer is befutott a célterületre, ezzel eldöntve a mérkőzést. A találkozó elején a vendégek öt korábbi detroiti játékost küldtek oda a pénzfeldobásra, ezt követően a mérkőzés alatt végig fütyültek a szurkolók főleg Alex Anzalone megmozdulásainál. Jared Goff 28 passzkísérletéből 20 volt pontos 279 yardért és két hatpontosért, Gibbs pedig 98 futott yarddal zárt. A vendégeknél Baker Mayfieldnek is húsz pontos átadása volt 187 yardot és két touchdownt passzolt, míg a földön Bucky Irving 68 yardig és egy hatpontosig jutott. 31–21

A Bucsnak már kétmeccses hátránya van az NFC Déli csoportját vezető Carolina Panthers mögött, míg a Detroit maradt a csoportja élén. A Lions a következő fordulóban a szintén 8–2-vel álló Chicago Bears ellen mérkőznek meg hálaadáskor.

CHIEFS–CARDINALS

Nem sokat kellett izgulnia a Kansas City szurkolóinak. A Cardinals a második negyed elején felrakott egy TD-t, de azon kívül nem volt pontszerzése. A hazaiak ellenben már egy félidő után 27 pontnál tartottak, így a második félidőben hamar jöttek a cserék. Patrick Mahomes bő három negyed alatt eljutott 324 yardig és három TD-ig, ebből kettőt Travis Kelce kapott el. A veterán TE hat elkapásból 74 yardot tett a közösbe, míg Josh Downs 59 yardot termelt négy elkapásból, Emmett Johnson pedig a földön 4.6-os átlaggal tett meg 105 yardot a touchdownja mellett. A Kansas City legutóbbi három meccsét átlagosan 24 ponttal nyerte, a Cardinals kevesebb, mint fele annyi yardot (205) szerzett, mint a hazaiak (435). A 8–2-es Chiefs hálaadáskor a 9–1-es Buffalo otthonában lép pályára. 34–7

EAGLES–STEELERS

Nem várt helyen botlott a Steelers. Persze az idény elején kevésbé lepődtünk volna meg azon, hogy a Philyl hazai pályán felülmúlja a Pittsburghöt, ráadásul a Steelers 1965 óta nem nyert Philadelphiában. Azonban Aaron Rodgerség 6–3-as mérleggel érkeztek a Jalen Hurts nélkül 2–7-es Eagleshöz. A Joe Milton vezette hazaiak az első három támadásukból egyaránt pontokat szereztek, két mezőnygól mellett egyszer Saquon Barkley futott be a célterületre. A 13–0-s hátrányból pláne nehéz volt felállnia a futójátékra alapozó Steelersnek. A vendégek a mérkőzés hajrájáig felraktak három mezőnygólt a táblára, de a hazaik is szereztek két újabb FG-t. Így hiába jött a Steelers touchdownnal záruló drive-ja az utolsó két percben, az Eagles le tudta pörgetni az órát, és ezzel véget vetett hét meccs óta tartó vereségsorozatának.

A Steelers így már 12 meccs, azaz több mint 60 év óta nem nyert Philadelphiában. Aaron Rodgersnek az első félidőben ugyan 20 passzából 17 pontos volt, ezek többnyire közeli célpontok és screenpasszok voltak mindössze 95 yardért. A veterán irányító végül 227 yarddal és egy touchdownnal zárt, továbbá 29 futott yarddal vezette csapatát, ami jól kiemeli, milyen siralmasan nézett ki a vendégek futójátéka. A túloldalt Joe Milton (11/21) 141 yardot passzolt. Touchdownja nem volt, de eladott labdája sem és ez ezúttal elég volt a győzelemhez. A hazaiak hőse a mind a négy mezőnygólkísérletét értékesítő Jake Elliott volt, aki a második félidőben 53 és 55 yardról is berúgta a póznák közé. 19–16

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Miami Dolphins 26–9 (6–0, 14–6, 0–3, 6–0)

Carolina Panthers–Baltimore Ravens 35–33 (7–12, 15–14, 10–0, 3–7)

Chicago Bears–New Orleans Saints 21–13 (3–0, 13–10, 3–0, 2–3)

Dallas Cowboys–Tennessee Titans 51–30 (13–3, 14–6, 14–14, 10–7)

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 31–21 (0–0, 10–7, 7–7, 14–7)

Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals 34–7 (14–0, 13–7, 0–0, 7–0)

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 19–16 (13–0, 0–3, 3–6, 3–7)

Vasárnap késő este

22.05: Los Angeles Chargers–New York Jets

22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: New York Giants–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Péntek

Houston Texans–Indianapolis Colts 26–3 (7–3, 10–0, 9–0, 0–0)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks