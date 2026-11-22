FÉRFI VÍZILABDA OB I

SEMMELWEIS OSC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 9–10 (2–3, 1–2, 3–2, 3–3)

SOSC: SZITÁS – Gál D. 2, HESSELS S. 4, Vámosi 1, Tóth Kristóf, Csapó M., Sedlmayer. Csere: Mészáros Cs. 1, Monostori, Besenyei, Mihov, Török B. 1, Stotz. Edző: Tóth László

HONVÉD: CSOMA – Araya 1, Bencz, Kevi 1, Szépfalvi, VICSKOVICS 5, Vadovics. Csere: JANKOVICS 3, Sugár, Imre K., Paján. Edző: Szivós Márton

Nyéki uszoda, 200 néző. V: Kovács S., Tóth Koppány. Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 9/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Paján (26. p.), Imre K. (30. p.), Vadovics (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Felzárkóztunk a mérkőzés végére a fáradt Honvédra, hősiesen küzdöttünk, de ennyi hibával nem lehet meccset nyerni. Ha többször találjuk el a kaput ahelyett, hogy fölé lőjük, sokat segített volna rajtunk. De ez van, ugyanilyen szellemiségben folytatjuk a munkát, ahogy eddig is.

Szivós Márton: – Kiélezett mérkőzést játszottunk a hazaiakkal. Bármi lehetett volna a találkozó vége, ugyanakkor azt gondolom, ezzel az egy góllal, ezzel a kicsivel jobbak voltunk és megérdemeltük a győzelmet, ami nagyon ránk fért. Remélem, lendületet kapunk ettől a sikertől mind hazai, mind nemzetközi vizeken.