Férfi vízilabda ob I: kibrusztolta a sikert a Honvéd a Semmelweis OSC otthonában
Senki nem lepődött volna meg, ha az Eurokupa-szerepléssel együtt óriási hajtásban lévő Honvéddal szemben legalább pontot szerez hazai medencében a Semmelweis OSC, ám ismét lehetett bízni Lazar Vicskovics kezében vendég oldalon. Nemegyszer őrizték jól a Honvéd-játékosokat a hazaiak a szoros emberfogással, és Szitás Dávid 62 százalékos védési aránya is kiemelkedő – nemkülönben Csoma Kristóf 57 százalékja, ő a hajrában hárított fontos pillanatokban többször is. Török Botond a harmadik negyed derekán kiegyenlített (6–6), de Kevi Bendegúz visszaszerezte a vezetést – ám a negyedik negyed kezdetén Marko Jankovics ismét kettőre növelte a vendégek előnyét. A záró szakaszban több hazai lövés is fölément, miközben a vendégek tüzelései egyre többször találtak utat a blokkolásra feltett kezek mellett. Az utolsó két percben nagy tűzijáték kerekedett, Hessels Sebastian ötméteresére (8–8) Vicskovics válaszolt, majd megint Hessels egyenlített ki, ám kilenc másodperccel a vége előtt Vicskovics az ötödik góljával lezárta a meccset – hiába jött a végén hét a hat ellen a Semmelweis OSC.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
SEMMELWEIS OSC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 9–10 (2–3, 1–2, 3–2, 3–3)
SOSC: SZITÁS – Gál D. 2, HESSELS S. 4, Vámosi 1, Tóth Kristóf, Csapó M., Sedlmayer. Csere: Mészáros Cs. 1, Monostori, Besenyei, Mihov, Török B. 1, Stotz. Edző: Tóth László
HONVÉD: CSOMA – Araya 1, Bencz, Kevi 1, Szépfalvi, VICSKOVICS 5, Vadovics. Csere: JANKOVICS 3, Sugár, Imre K., Paján. Edző: Szivós Márton
Nyéki uszoda, 200 néző. V: Kovács S., Tóth Koppány. Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 9/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Paján (26. p.), Imre K. (30. p.), Vadovics (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Felzárkóztunk a mérkőzés végére a fáradt Honvédra, hősiesen küzdöttünk, de ennyi hibával nem lehet meccset nyerni. Ha többször találjuk el a kaput ahelyett, hogy fölé lőjük, sokat segített volna rajtunk. De ez van, ugyanilyen szellemiségben folytatjuk a munkát, ahogy eddig is.
Szivós Márton: – Kiélezett mérkőzést játszottunk a hazaiakkal. Bármi lehetett volna a találkozó vége, ugyanakkor azt gondolom, ezzel az egy góllal, ezzel a kicsivel jobbak voltunk és megérdemeltük a győzelmet, ami nagyon ránk fért. Remélem, lendületet kapunk ettől a sikertől mind hazai, mind nemzetközi vizeken.