A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes az első két end után 3–0-s hátrányban volt, és hiába szépített, a rivális biztosan szerezte pontjait. A hatodik end viszont 3–0-s magyar sikerrel ért véget, amivel sikerült feljönni 5–4-re. Az utolsó előtti játékrészben a Fülöp-szigetekiek voltak jobbak 1–0-ra, így 4–6-ról kellett volna visszajönni.

Ez a bravúr végül sikerült, a záró end 3–0-val lett a magyaroké, akik a szombati nyitónapon az angolokat győzték le, vasárnap délelőtt pedig a hongkongiak felett diadalmaskodtak.

A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re. A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek az együttesek egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.

A magyarok hétfőn Csehországgal, kedden Lettországgal és Litvániával, szerdán pedig Új-Zélanddal mérik össze a tudásukat.