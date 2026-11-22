A Nemzeti Sport

hétfői számából ajánljuk:

Szoboszlai Dominik adta meg az alaphangot. A magyar válogatott csapatkapitánya Premier League-pályafutása ötödik szabadrúgásgólját lőtte a Manchester Unitednek, amúgy pedig a 17. PL-találatát szerezte, amivel beérte Gera Zoltánt. Minden, ami a „vörös” rangadóról, Mauricio Pochettino MU-edző kínos bemutatkozásáról tudni érdemes – egy oldalon.

Szendrei Ákos triplája 9-es osztályzatot ért Nyíregyházán. A válogatott csatár remekléséről, a feszült keleti rangadóról, a góltalan ZTE–Vasasról, a győztes Honvédról, avagy az OTP Bank Liga 14. fordulójáról összesen öt oldalon.

Carlos Alcaraz újra a trónon. A spanyol teniszkirály a négy Grand Slam-torna mellé immár begyűjtötte az ATP-világbajnoki trófeát is, miután a torinói fináléban legyőzte a világelső Alexander Zverevet.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Az első 100 méter mélyre szabad tüdővel merülő emberrel, Jacques Mayollal, a 75 éves holland csatárzsenivel, Johnny Reppel, München ausztrál úszócsodájával, a 70 éves Shane Goulddal és egy ungvári futballcsapattal, amely repülővel utazott a ’20-as és ’30-as években a csehszlovák bajnokság meccseire…

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