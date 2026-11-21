Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Mi volt a terve a Ferencvárosnak arra, hogy a várható és végül meg is valósuló, rendkívül mély védekezést feltörje, illetve miért nem sikerült?

– Ha nézte a mérkőzést, és gondolom, nézte, akkor a tervünk látható volt. Elszoktunk attól, hogy ilyen hibákat követnek el a védőink vagy akár a kapusunk, a második gólnál pedig balszerencsésen odapattant a labda. Ilyen meccs volt.

– Tehát a kulcspillanatok döntöttek csak? A gyors gól, az egyenlítés után rögtön az újabb győri találat?

– Átvettük az irányítást, beszorítottuk ellenfelünket, jött is a gól, idő kérdése volt a második. Az utóbbi időben nem szokott előfordulni, hogy rögzített helyzetből kapunk gólt, láttuk a hibákat, dolgozunk, hogy ne történjenek meg újra.

– Milyen reakciót remélt a játékosaitól az egyenlítés után?

– Azt vártam, hogy ugyanúgy hibára kényszerítjük őket, nem pedig mi hibázunk újra.

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– Mi áll a hatalmas győzelem hátterében?

– Nagyszerű mérkőzésünk volt, de semmi sem lepett meg, eddig is ezt csináltuk. Követtük az igencsak konkrét meccstervet. Volt időnk a válogatott szünetben felkészülni mindenre, ami itt várhatott ránk: olyan csapat, amely nem kap ki Európában, remek játékosai vannak, a klub költségvetése pedig a miénk öt-tízszerese. Sikerült kézben tartani a játékot, ragyogóan kezeltük a pályán zajló eseményeket. A ferencvárosiak jók az ellentámadásokban, ezeket megfelelően elkerültük, és talán meglepte őket, hogy két csatárral álltunk fel. Hosszú ívelésekkel próbáltuk küzdelemre késztetni a védőiket. Veszélyes fegyverei a Fradinak a rögzített helyzetek és beadások, ezeket tökéletesen levédekeztük.

– Mi volt az a plusz, ami a szeptemberi vereséget győzelemre fordította?

– A győzelem a futballistáké, ilyenkor én csak eszköz vagyok. Az otthoni vereségért felelősséget vállaltam, de mondom, ott is ugyanilyen teljesítményt nyújtottunk. Boldog vagyok a csapat, a klub miatt.

– Mit szólt Leon Balogun pályára lépéséhez, jól helyettesítette Miljan Krpicset?

– Tudjuk, hogy Leon mit hoz a tapasztalatával, a képességeivel. De a húszéves Umathum Ádám, a tizenkilenc esztendős Szép Márton, a huszonkét éves Urblík Norbert, továbbá Jewison Bennette, sőt mindenki kiemelést érdemel. Visszafogottan, szerényen a csapatban hiszünk, nem egyénekben. A győzelmet nem is nagyon ünneplem meg, de elégedetten térünk haza, és készülünk a Debrecen elleni pénteki bajnokira.

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LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 11 547 néző. Vezette: Csonka

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Nagy O. – Maiga (F. Kovacevic, 85.), Madarász M. (Corbu, a szünetben) – Zachariassen, Bero, Birmancsevics (Arzani, 69.) – Yusuf (L. Joseph, 69.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ETO: Petrás – Bennette, Umathum, Krpics (L. Balogun, 54.), Urblík N., Stefulj – Bánáti (Élan Ricardo, 72.), Agba, Szép (Csorba, 85.) – Djukanovics (Huszár, 54.), Kulenovic (Marong, 85.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Yusuf (56.), ill. Kulenovic (1., 68.), Bennette (90+3.)