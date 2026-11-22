Szombaton elveszítette a két egyesmérkőzést a magyar csapat, így párosban kellett volna javítani, hogy maradjon esély a győzelemre az Egyesült Államok ellen. Vasárnap mindkét szövetségi kapitány változtatott az előzetesen megadott felálláson, Bardóczky Kornél a vállát fájlaló, párosban legmagasabban jegyzett magyar játékos, Stollár Fanny helyett Gálfi Dalmát küldte pályára Bondár Anna partnereként, a másik oldalon pedig Desirae Krawczyk helyett az egyesben kétszeres Grand Slam-bajnok Coco Gauff játszott a párosban négyszeres GS-győztes, WTA-világbajnok Taylor Townsend társaként.

Remekül kezdett a magyar kettős, mivel elvette ellenfele adogatójátékát – Gauff két kettős hibát is ütött –, ám a bréket nem tudta végigvinni, az amerikaiak 3:3-nál egyenlítettek. Aztán 5:4-nél ismét brékelt a házigazda, így az első játszma elúszott a mieink számára. A második felvonásban az első öt gémben bréklabda sem volt, majd Bondár adogatójátékát megnyerték Townsendék. Gauff ismét két kettős hibával kezdte a szervagémjét, ezt kihasználva pedig Gálfiék brékeltek, ám utána egyenlítés helyett ismét elbukták a szervagémjüket. Az amerikai duó ezt követően már nem engedte vissza a meccsbe (amely 79 percig tartott) a magyarokat, az első mérkőzéslabdával élve lezárta a teljes párharcot.

A maradék két egyesmeccsből már csak egyet játszottak le, a 439. helyen álló Nagy Adrienn szállt szembe a világranglistán 41. Ashlyn Kruegerrel. A 25 éves magyar játékos a négy bréklabdájából egyet sem tudott kihasználni az első szettben, és két adogatójátékát is elveszítette. A második játszmában már nem is tudott szervagémet nyerni, egy brék jött össze számára, így Krueger simán, 59 perc alatt nyerte meg a tét nélküli mérkőzést.

A 18-szoros BJK-kupa-győztes (korábban Fed-kupa) amerikaiak az osztályozó megnyerésével jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért, míg a mieink maradnak az euro-afrikai csoportban.

TENISZ, BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH

Egyesült Államok–Magyarország 4:0

Coco Gauff, Taylor Townsend–Bondár Anna, Gálfi Dalma 6:4, 6:3

Ashlyn Krueger–Nagy Adrienn 6:2, 6:1

Szombaton játszották

Coco Gauff–Gálfi Dalma 6:1, 6:1

Ann Li–Bondár Anna 6:1, 6:4