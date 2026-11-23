Hétfői sportműsor: DVTK–Karcag az NB II-ben
NOVEMBER 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
14. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza
18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal
19.35: Aramis SE–Nyírbátor
20.30: Airnergy FC–DEAC
20.45: TFSE–Kincsem Lovaspark Futsal
20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
14.30: Magyarország–Csehország
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
0.00: Miami Heat–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)
Kedd, 1.30: Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)