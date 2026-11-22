A Marseille hiába vezetett két góllal, kikapott, pedig a vendégek még tizenegyest is hibáztak a 79. percben – a Le Mans először nyert meccset idegenben ebben az idényben. A Paris FC második félidőben szerzett gólokkal győzött, s feljött a tabella második helyére. A Lorient a szünet után kihagyott egy büntetőt, így nem bírta felülmúlni a Rennes-t.

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

Paris FC–Angers 4–0 (Zabi 47., Koleosho 55., M. Lopez 65., Coppola 72.)

Lorient–Rennes 1–1 (Talbi 45., ill. B. Dia 27.)

Kiállítva: Thomasson (90+2., Rennes)

Olympique Marseille–Le Mans 2–3 (Guiri 33., Paixao 40., ill. Mafouta 70., Colas 84., Vercruysse 90+5.)

Szombaton játszották

Nice–Paris Saint-Germain 2–3 (Amura 8., Abdi 90+5., ill. Mayulu 31. – 11-esből, D. Doué 32., F. Torres 85.)

Lille–Lyon 0–1 (Bidstrup 40.)

Monaco–Auxerre 1–1 (E. Diop 82., ill. Faivre 29.)

Lens–Toulouse 1–1 (Cuisance 47., ill. Russell-Rowe 39.)

Strasbourg–Brest 0–1 (Edjouma 22.)

Pénteken játszották

Troyes–Le Havre 3–1 (Mille 19., 69., Ripart 90+8. – 11-esből, ill. Maja 3.)

Kiállítva: Koffi (89., Le Havre)