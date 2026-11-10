Csereként is a legjobbak közé került Matús Bero – íme, a forduló csapata az NB I-ben
A kapusok megint kitettek magukért: a paksi Gyetván Márkot sérülés miatt a szünetben le kellett cserélni a ZTE ellen, de addig két bravúrt is bemutatott, míg a ferencvárosi Dibusz Dénes Mezei Szabolcs és Urblík József lövését is magabiztosan hárította az Illovszky Rudolf Stadionban, és bár az újpesti Szappanos Péter három gólt kapott Debrecenben, mellette több nagyszerű védést is bemutatott. Náluk is jobban teljesített azonban a nyíregyházi Dala Martin, aki az ETO ellen, gól nélküli állásnál hatalmas bravúrral védte Huszár Marcell közeli lövését, aztán a hosszabbításban, már 1–1-nél Jewison Bennette ziccerénél is bizonyított, így egy pontot otthon tartott csapatának.
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A fordulóválogatott védelmének jobb oldalára Varju Benedek került, az ő beadása után egyenlített az MTK Budapest a Kispest-Honvéd ellen; Mariano Gómez a szokásos formáját hozta a Ferencváros hátsó alakzatában, vagyis nemcsak jól védekezett, de remek fejjátékának köszönhetően gólpasszal segítette csapatát a Vasas otthonában. Fernando Vera nagy harcot vívott a paksiak válogatott támadójával, Szalai Józseffel, nem mellékesen gyönyörű gólt fejelt.
Ami a középpályát illeti, a Nyíregyháza 19 éves játékosa, Hős Zsombor már a harmadik gólját szerezte az idényben, és bár jobblábas, az ETO ellen is ballal talált be. Blaz Boskovic amellett, hogy a „piszkos munkát” elvégezte a DVSC-ben, gólpasszt adott Szendrei Ákosnak. Matús Bero harmadszor is csereként lépett pályára az élvonalban, ám góljával tett azért, hogy a Ferencváros nyugodtan mehessen bele a Vasas elleni bajnoki hajrájába, hozzá hasonlóan Kern Martinnak is csak nagyjából félórányi játéklehetőség jutott, ám az Urho Nissilänek adott gólpasszával főszerepet játszott a Puskás Akadémia kisvárdai győzelmében.
Dénes Vilmos az Újpest ellen is kamatoztatta gyorsaságát, gólja a második félidő elején újra vezetést ért a Lokinak. Csapattársa, Szendrei Ákos ismét megmutatta, erőssége a DVSC-nek, a hatodik bajnoki góljával jelezte, Marco Rossi nem véletlenül hívta meg a válogatott keretébe. A támadósorban Pető Milán lett a párja, akinek pazar rúgótechnikája kellett ahhoz, hogy a Paks otthon tartsa a három pontot a ZTE ellen. Mindkétszer szabadrúgásból talált be, az ellenfél válogatott kerettag kapusának, Gundel-Takács Bencének esélye sem volt a hárításra. Tegyük hozzá, a mezőnyben is nagy munkát végzett, rágyorsításaival sok gondot okozott az ellenfélnek, a hét gólja és a válogatott kerettagsága is bizonyítja, élete formájában futballozik, és erre a mostani, forduló legjobbja cím is ráerősít.
PETŐ MILÁN MÁSODIK SZABADRÚGÁSGÓLJA
|Gert Remmellel továbbra is megállíthatatlan a Loki
Sorozatban negyedik bajnoki győzelmét aratta a DVSC, a legutóbbi áldozat az Újpest volt: a hazaiak akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.
CS. A.
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
November 7., szombat
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC 2–2
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 0–1
November 8., vasárnap
Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC 1–1
Debreceni VSC–Újpest FC 3–1
Vasas FC–Ferencvárosi TC 0–2
Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.