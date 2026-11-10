Csereként is a legjobbak közé került Matús Bero – íme, a forduló csapata az NB I-ben

A kapusok megint kitettek magukért: a paksi Gyetván Márkot sérülés miatt a szünetben le kellett cserélni a ZTE ellen, de addig két bravúrt is bemutatott, míg a ferencvárosi Dibusz Dénes Mezei Szabolcs és Urblík József lövését is magabiztosan hárította az Illovszky Rudolf Stadionban, és bár az újpesti Szappanos Péter három gólt kapott Debrecenben, mellette több nagyszerű védést is bemutatott. Náluk is jobban teljesített azonban a nyíregyházi Dala Martin, aki az ETO ellen, gól nélküli állásnál hatalmas bravúrral védte Huszár Marcell közeli lövését, aztán a hosszabbításban, már 1–1-nél Jewison Bennette ziccerénél is bizonyított, így egy pontot otthon tartott csapatának.

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A fordulóválogatott védelmének jobb oldalára Varju Benedek került, az ő beadása után egyenlített az MTK Budapest a Kispest-Honvéd ellen; Mariano Gómez a szokásos formáját hozta a Ferencváros hátsó alakzatában, vagyis nemcsak jól védekezett, de remek fejjátékának köszönhetően gólpasszal segítette csapatát a Vasas otthonában. Fernando Vera nagy harcot vívott a paksiak válogatott támadójával, Szalai Józseffel, nem mellékesen gyönyörű gólt fejelt.

Ami a középpályát illeti, a Nyíregyháza 19 éves játékosa, Hős Zsombor már a harmadik gólját szerezte az idényben, és bár jobblábas, az ETO ellen is ballal talált be. Blaz Boskovic amellett, hogy a „piszkos munkát” elvégezte a DVSC-ben, gólpasszt adott Szendrei Ákosnak. Matús Bero harmadszor is csereként lépett pályára az élvonalban, ám góljával tett azért, hogy a Ferencváros nyugodtan mehessen bele a Vasas elleni bajnoki hajrájába, hozzá hasonlóan Kern Martinnak is csak nagyjából félórányi játéklehetőség jutott, ám az Urho Nissilänek adott gólpasszával főszerepet játszott a Puskás Akadémia kisvárdai győzelmében.

Dénes Vilmos az Újpest ellen is kamatoztatta gyorsaságát, gólja a második fél­idő elején újra vezetést ért a Lokinak. Csapattársa, Szendrei Ákos ismét megmutatta, erőssége a DVSC-nek, a hatodik bajnoki góljával jelezte, Marco Rossi nem véletlenül hívta meg a válogatott keretébe. A támadósorban Pető Milán lett a párja, akinek pazar rúgótechnikája kellett ahhoz, hogy a Paks otthon tartsa a három pontot a ZTE ellen. Mindkétszer szabadrúgásból talált be, az ellenfél válogatott kerettag kapusának, Gundel-Takács Bencének esélye sem volt a hárításra. Tegyük hozzá, a mezőnyben is nagy munkát végzett, rágyorsításaival sok gondot okozott az ellenfélnek, a hét gólja és a válogatott kerettagsága is bizonyítja, élete formájában futballozik, és erre a mostani, forduló legjobbja cím is ráerősít.

PETŐ MILÁN MÁSODIK SZABADRÚGÁSGÓLJA

Gert Remmellel továbbra is megállíthatatlan a Loki Gert Remmel (Fotó: Árvai Károly) Sorozatban negyedik bajnoki győzelmét aratta a DVSC, a legutóbbi áldozat az Újpest volt: a hazaiak akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

Nincs megállás: a Debreceni VSC újra parádézott, a Gert Remmel vezette csapat 3–1-re verte meg az Újpestet. A Loki veszélyesebbnél veszélyesebb támadásokat vezetett, és úgy szerzett három gólt, hogy az ellenfél kapusa, Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozott (lapunk tudósítójától 7-es osztályzatot kapott), a különbség akár nagyobb is lehetett volna.

Minden jel arra utal, hogy a DVSC-hez nyáron aláíró 50 éves észt szakember munkája egyre inkább beérik. Az együttes az utóbbi négy bajnokiját egyaránt behúzta 11–2-es gólkülönbséggel (ZTE 3–0, Kispest-Honvéd 2–0, PAFC 3–1, Újpest 3–1)! Előtte a Ferencváros ellen ikszelt (1–1), kifejezetten jó játékkal.

Remmel az Újpest elleni meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta: „Támadni akartunk, minél többet támadni, erre készültünk, és ez sikerült is. Fordulók óta nagyon jó teljesítményt nyújtunk. Ehhez persze szükség van szerencsére is. Sohasem mondhatjuk, hogy ennél nincs jobb, de érezhető, hogy jól futballozunk.”

A Debrecen a válogatott szünet után kétszer is idegenben lép pályára bajnokin: előbb Nyíregyházára, majd Győrbe, az ETO otthonába utazik. CS. A.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

November 7., szombat

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC 2–2

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 0–1

November 8., vasárnap

Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC 1–1

Debreceni VSC–Újpest FC 3–1

Vasas FC–Ferencvárosi TC 0–2

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.