Aki átdobta a világot – Csák József hatvanéves

Tavaly karácsonykor Csősz Imre meghívására egy edzőtovábbképzésen a dzsúdótechnikákról tartott bemutatót, konkrétan a fejen átdobásról. Ahogy elnéztem az alakját, akár be is mérhetne 65 kilóba. Menne?

Á, már nem.

Pedig elég fürgén mozgott…

Az más kérdés, mert manapság is dolgozom a fiatalokkal, de nem állnék neki fogyasztani.

Született: 1966. november 10., Budapest

Sportága: cselgáncs

Súlycsoportja: 60 kg, 65 kg, 66 kg

Klubja versenyzőként: Újpesti TE (1976–2001)

Eredményei: olimpiai 2. (1992, Barcelona, 65 kg), olimpiai 5. (1996, Atlanta, 65 kg); vb-5. (1995, Csiba, 65 kg); Európa-bajnok (1986, Belgrád, 60 kg), 2x Eb-2. (1991, Prága, 65 kg; 2000, Wroclaw, 66 kg), Eb-3. (1989, Helsinki, 65 kg); junior Eb-3. (1986, Leonding, 60 kg); BEK-győztes (TSV Abensberg, német, 2000); egyetemi és főiskolai világbajnok (1994, Münster, 65 kg); 6x magyar bajnok (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 65 kg; 1998, 66 kg)

Szakvezetőként: a Magyar Judoszövetség főtitkára (2003–2005), szövetségi kapitány (2005, nők)

Elismerései: 2x az Év magyar cselgáncsozója (1996, 2000), Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1992) CSÁK József

Mielőtt a tatamira lépett, Csősz azt mondta, ez volt a „kenyérkereső” akciója. Ezek szerint a specialitása, kedvence, amivel ippont ért el?

Igen, mondhatjuk, más kérdés, hogy jól ment a nagy belső horog is, gyakran alkalmaztam a hátsó gáncsot, sőt, fiatalon még válldobással is nyertem meccseket. Tény, a fejen átdobást mindkét irányba tudtam variálni, ezzel megfogtam az ellenfelet.

A barcelonai döntőjére a brazil Rogério Sampaio Cardoso ellen hogyan emlékszik? Elvileg ön volt az esélyesebb, Európa-bajnok, Eb-ezüstérmes volt…

Tipikusan kellemetlen ellenfél, magas, hosszú kezekkel, lábakkal, egész egyszerűen nem tudtam hozzáférni, elérni. Egy hátsó gánccsal ki is kaptam tőle.

A sportközvélemény maximalista, önt zavarta, hogy „csupán” második lett vagy rögtön túltette magát rajta?

Persze hogy jó lett volna nyerni! Mindig úgy mentem fel a tatamira, hogy győzni akartam, az olimpián meg különösen. Azért az ezüstéremre is büszke vagyok.

A sportág szempontjából Barcelona az egy arany-, két ezüst- és egy bronz­érmével páratlan olimpia volt. Tartják a kapcsolatot Kovács Antallal, Hajtós Bertalannal és Csősz Imrével?

Imrével ritkábban, de Hajtós Bercivel a versenyeken gyakran összefutunk. Sőt, még úgy is, hogy a tanítványainkkal ugyanabban az edzőtáborban gyakorlunk.

Óriási tehetségnek tartották: előbb volt felnőtt Európa-bajnok 1986-ban, mint juniorként bronzérmes ugyanabban az évben, arról nem beszélve, hogy csak 1990-ben lett felnőttként magyar bajnoki aranyérmes. Ez mennyire tudatosult önben?

Tudni kell, nem voltam daliás alkat, és kicsiként rendre engem püföltek. Eleve küzdősportot szerettem volna űzni, bokszolni vagy birkózni, aztán a moziban láttam egy filmet, onnantól kezdve dzsúdózni akartam. Kilencévesen már a tatamin voltam, előttem van, hogyan tanítottak az esésekre. Hogy tehetséges voltam-e? Arra emlékszem, akkor kerülhettem ki világversenyre, amikor hatvan kilóban legyőztem Wágner Józsefet.

A brazil Rogério Sampaio Cardoso elleni döntőben a barcelonai olimpián (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A válogatott szövetségi kapitánya, Moravetz Ferenc Hajtós Bertalant és önt a barcelonai játékok előtti esélylatolgatás során „szíve csücskeként” emlegette. Önnek is szíve csücske volt a mester?

Elsősorban azt értékelte bennünk, hogy amit kért, lelkiismeretesen végrehajtottuk. De mellette, főleg előtte Horváth István, Erdődy Miklós és Czinege József is sokat tett a fejlődésemért.

Olimpiai ezüstérmét követően lapunkon keresztül köszönte meg édesapjának a sikert, egy későbbi interjúban is hangsúlyozta a harmonikus családi hátteret.

Édesapám nagyon büszke volt rám, annak ellenére, hogy ő szívesebben látott volna futballistaként. Rengeteg versenyemre eljött.

A kilencvenes évek végén már lehetett külföldre szerződni, ön az ezredfordulón BEK-győztes lett a német Abensberg együttesével.

Nemcsak én, Hajtós Berci is annál a klubnál volt. Szerencsére aztán Dominikán is dolgozhattam, majd Indiában a pekingi olimpia után szövetségi kapitány voltam.

Mérföldkő a hatvan év?

Egyáltalán nem foglalkozom vele, annak viszont örülök, hogy Újpesten gyerekekkel szerettethetem meg a sportágat.