Pető Milán szabadrúgásgóljaival nyert a Paks

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion. Vezette: Derdák Marcell

Paks: Gyetván (Kovácsik, a szünetben) – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye (Simut, 72.) – Haraszti Zs. (Hahn J., 61.), Papp K., Horváth K. (Windecker, a szünetben; Gyurkits, 80.), Pető M. – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 57.), Vera, Peraza, Calderón – Amato, Kujovic (Kiss B., 57.), Maxsuell (Arthur Henrique, 81.) – Marlon (M. Richards, 71.), Machado (Alfonso, 81.), Krevszun. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Pető M. (4., 86.), ill. Vera (70.)

Sárga lap: Győrfi (82.), Hahn J. (89.), ill. Peraza (42.), Gundel-Takács (43.), Marlon (50.), Harangi (73.), Kiss B. (80.), Calderón (85.)

Kiállítás: Kinyik (90+2.)

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Ha feltesszük a kérdést szombat délelőtt, melyik csapat ellen képtelen nyerni kilenc bajnoki óta a Paksi FC, a legtöbb ember aligha a ZTE FC-t válaszolja. Az egerszegi klub nem számít közvetlen élcsapatnak (legutóbb ötödikként végzett, igaz, a Magyar Kupában döntőt játszott), ennek ellenére valamiért fekszik neki a paksiak futballja, amit az is mutat, hogy előzőleg három évvel ezelőtt, 2023. október 21-én szenvedett vereséget tőle. A Bognár György irányította Paks akkor 5–2-re győzött Zalaegerszegen, azóta öt döntetlen mellett négyszer is pont nélkül maradt – legutóbb a bajnokság második fordulójában úgy kapott ki 5–2-re, hogy a különbség bőven lehetett volna nagyobb is.

Szóval, nem a kedvenc ellenfelét fogadta az előző idény bronzérmese, ugyanakkor azt is tegyük hozzá, a ZTE kétarcúságát jól jelzi, hogy az előző kilenc bajnokiját kivétel nélkül elveszítette idegenben (hetet ráadásul szerzett gól nélkül), legutóbb március 14-én tudott pontot szerezni, éppen Pakson (1–1).

A hazai klub az előző fordulóban 2–0-ra kikapott a Ferencváros vendégeként, ám a fővárosiak csütörtöki, Milan elleni 2–0-s győzelme is mutatja, kétgólos különbség mindenképpen van a két zöld-fehér csapat között... A ZTE az előző héten 3–0-ra nyert az MTK Budapest ellen, ám ezt hazai pályán tette, ezúttal, ugye, vendégként kellett virítania.

Még három és fél perce sem tartott a mérkőzés, máris vezetett a Paks, mégpedig a válogatott keretbe meghívott Pető Milán nagyszerű szabadrúgása után.

„Nem volt egyértelmű, hogy én lövöm, hiszen alapvetően Haraszti Zsolt az első számú szabadrúgáslövőnk, de miután letalpalták, szólt, hogy fáj a lába, álljak én a labda mögé – mondta a lefújást követően Pető Milán. – Örültem a lehetőségnek, és amikor elrúgtam a labdát, láttam, csapódik, és be is szitál, már akkor éreztem, gól lesz a lövésből. Nagyon örültem, amikor a hálóban kötött ki a labda, aztán a folytatásban mindkét csapat próbált fogást találni a másikon, csak nem igazán jártunk sikerrel. Miután egyenlített ellenfelünk, többet támadott nálunk, de úgy emlékszem, talán csak egy nagyobbat kellett védenie Kovácsik Ádámnak.”

Való igaz, a gyorsan megszerzett vezetés után nem lett volna meglepetés, ha a paksiak növelik előnyüket, ám az is benne volt a játékban, hogy a ZTE egyenlít. Gyetván Márk többször bravúrral védett, de az egyiknél megsérült, így a második játékrészben már a rutinos Kovácsik Ádám állt a hazaiak kapujába. A fordulást követően kevesebb lehetőség adódott a kapuk előtt, mint az első negyvenöt percben, ám amikor egyenlített a ZTE, azt lehetett érezni, közelebb áll a második gól megszerzéséhez, mint a hazai gárda. A ZTE-fölény nem eredményezett újabb találatot, és amikor a hajrában szinte ugyanolyan távolságból szabadrúgáshoz jutott a Paks, a hazai szurkolók reménykedtek, Pető Milánnak hátha megint elsül a lába. Elsült.

„Hogy mi volt bennem, amikor a játékvezető befújta a szabálytalanságot ellenem? Természetesen az, hogy ezt a szabadrúgást is be kell lőnöm! Mégpedig azért, mert óriási szüksége van a csapatunknak a győzelemre. A mérkőzés előtt beszéltünk arról az öltözőben, valamiért kevésbé megy nekünk a ZTE ellen, nem találjuk a fogást rajta, mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a párharcot. Repestem az örömtől, amikor a lövésem után újra a hálóban kötött ki a labda, boldogan megyek majd hétfőn Telkibe, a válogatott edzőtáborába. Mindamellett félreteszem mindazt, ami a hétvégén a bajnokságban történt, tanulni akarok, a nemzeti csapatnál is meg akarom mutatni, ami bennem rejlik.” 2–1

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.