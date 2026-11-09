Serie A: menesztette vezetőedzőjét a Sassuolo

2026.11.09. 19:37
Az eredmények nem jöttek, Aquilani ment (Fotó: Getty Images)
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Sassuolo Serie A Alberto Aquilani menesztés
Hétfőn menesztette Alberto Aquilani vezetőedzőt az olasz labdarúgó-bajnokságban 17. helyen szerénykedő Sassuolo.

„A Sassuolo Calcio felmentette a munkavégzés alól Alberto Aquilani vezetőedzőt és szakmai stábját. A klub köszönetét fejezi ki a csapat élén tanúsított elkötelezettségükért és szakmaiságukért, továbbá sok sikert kíván nekik jövőbeli pályafutásukhoz” – áll az egyesület sajtóközleményében.

A Sassuolo 11 forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett az olasz élvonalban, sorozatban öt vereségnél tart, összességében pedig hétmérkőzéses nyeretlenségi szériában van.

Aquilanit júniusban nevezte ki a Sassuolo, utódja egyelőre nem ismert. A 42 éves szakember a hatodik edző, akit ebben az idényben leváltottak a Serie A-ban. Korábban Fabio Grossóval (Fiorentina), Domenico Tedescóval (Bologna), Carlos Cuestával (Parma), Davide Nicolával (Venezia) és Kosta Runjaiccsal (Udinese) bontottak szerződést.

 

 

Sassuolo Serie A Alberto Aquilani menesztés
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