Serie A: menesztette vezetőedzőjét a Sassuolo

„A Sassuolo Calcio felmentette a munkavégzés alól Alberto Aquilani vezetőedzőt és szakmai stábját. A klub köszönetét fejezi ki a csapat élén tanúsított elkötelezettségükért és szakmaiságukért, továbbá sok sikert kíván nekik jövőbeli pályafutásukhoz” – áll az egyesület sajtóközleményében.

A Sassuolo 11 forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett az olasz élvonalban, sorozatban öt vereségnél tart, összességében pedig hétmérkőzéses nyeretlenségi szériában van.

Aquilanit júniusban nevezte ki a Sassuolo, utódja egyelőre nem ismert. A 42 éves szakember a hatodik edző, akit ebben az idényben leváltottak a Serie A-ban. Korábban Fabio Grossóval (Fiorentina), Domenico Tedescóval (Bologna), Carlos Cuestával (Parma), Davide Nicolával (Venezia) és Kosta Runjaiccsal (Udinese) bontottak szerződést.