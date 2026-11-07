Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1107 néző. Vezette: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Serbecic, Lippai T., Chlumecky, Soltész D. (T. Balogun, 62.) – Melnik, Mbock (Youga, 90.), Herc (Mesanovic, 73.) – Bíró B. (Novothny, 90.), Babják (Szikszai, 73.). Vezetőedző: Supka Attila

PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Varga Zs. (Kern, 58.), Okeke (L. Colley, a szünetben), L. Duarte, Dárdai P. (Farkas B., 90+4.) – Lukács D. (Nissilä, 37.), Németh A. (Vékony B., 58.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Nissilä (66.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

„Végre idegenben!” – szaladhatott ki a sóhaj a Puskás Akadémia játékosaiból, miután a legutóbbi két elvesztett hazai meccset követően indultak útnak Kisvárdára. Mert hiszen az éllovas pozícióját a legutóbbi, DVSC elleni hazai 1–3-mal elveszítő felcsútiak idegenben hatból öt bajnokijukat is megnyerték, és csak Zalaegerszegen veszítettek. Ezzel szemben Kisvárdán az adhatott okot az aggodalomra, hogy otthon az eddigi hat meccsből egyet sem nyert meg a csapat, mindkét győzelmét idegenben, az egyiket éppenséggel a Pancho Arénában szerezte meg (2–0).

Nemcsak a hideg miatt hűlhetett meg a vér a harmadik percben a szabolcsiakban, amikor Varga Zsombor helyzetbe került, hanem mert egy hete is az ekkor kapott (ön)gól jelentette a csapat vesztét Kispesten. A Puskás kezdőcsapatában másodszor helyet kapó bal oldali támadó most megkegyelmezett, és balról éles szögből mellé lőtt. A kisvártatva kiharcolt szögletnél viszont reménykedhettek a kisvárdaiak, mivel az előző bajnokság március elején játszott hazai mérkőzésén egy korai sarokrúgásból elért – ugyancsak – öngóllal szerezték meg a győzelmet a mostani rivális ellen. Nos, ezúttal sem hiányzott sok a gólhoz, Babják Miroszlav – Varga Zsomborhoz hasonlóan – ugyancsak első gólját érhette volna el az élvonalban, de a lécre fejelte a labdát.