Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1107 néző. Vezette: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Serbecic, Lippai T., Chlumecky, Soltész D. (T. Balogun, 62.) – Melnik, Mbock (Youga, 90.), Herc (Mesanovic, 73.) – Bíró B. (Novothny, 90.), Babják (Szikszai, 73.). Vezetőedző: Supka Attila
PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Varga Zs. (Kern, 58.), Okeke (L. Colley, a szünetben), L. Duarte, Dárdai P. (Farkas B., 90+4.) – Lukács D. (Nissilä, 37.), Németh A. (Vékony B., 58.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Nissilä (66.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
„Végre idegenben!” – szaladhatott ki a sóhaj a Puskás Akadémia játékosaiból, miután a legutóbbi két elvesztett hazai meccset követően indultak útnak Kisvárdára. Mert hiszen az éllovas pozícióját a legutóbbi, DVSC elleni hazai 1–3-mal elveszítő felcsútiak idegenben hatból öt bajnokijukat is megnyerték, és csak Zalaegerszegen veszítettek. Ezzel szemben Kisvárdán az adhatott okot az aggodalomra, hogy otthon az eddigi hat meccsből egyet sem nyert meg a csapat, mindkét győzelmét idegenben, az egyiket éppenséggel a Pancho Arénában szerezte meg (2–0).
Nemcsak a hideg miatt hűlhetett meg a vér a harmadik percben a szabolcsiakban, amikor Varga Zsombor helyzetbe került, hanem mert egy hete is az ekkor kapott (ön)gól jelentette a csapat vesztét Kispesten. A Puskás kezdőcsapatában másodszor helyet kapó bal oldali támadó most megkegyelmezett, és balról éles szögből mellé lőtt. A kisvártatva kiharcolt szögletnél viszont reménykedhettek a kisvárdaiak, mivel az előző bajnokság március elején játszott hazai mérkőzésén egy korai sarokrúgásból elért – ugyancsak – öngóllal szerezték meg a győzelmet a mostani rivális ellen. Nos, ezúttal sem hiányzott sok a gólhoz, Babják Miroszlav – Varga Zsomborhoz hasonlóan – ugyancsak első gólját érhette volna el az élvonalban, de a lécre fejelte a labdát.
A következő lehetőséget ifjabb Dárdai Pál hagyta ki, pontosabban a lövését nagyszerűen blokkolta Martin Chlumecky. A Puskás szélsőjének édesapja, Dárdai Pál kettős minőségben volt jelen a mérkőzésen, apaként is figyelhette a történteket, no meg úgy is, mint a Kisvárda következő ellenfelének, a vasárnap Debrecenben pályára lépő Újpest FC-nek a sportigazgatója. Az utóbbi húsz bajnokijából csak kettőt megnyerő Kisvárda igyekezett taktikailag meglepni ellenfelét, és áttért a három belső védős szerkezetre, a Puskás viszont maradt az általa évek óta alkalmazott, mostanában klasszikusnak mondható hadrendnél. Fölényben játszott a vendégcsapat, de nagyon nagy helyzetig nem jutott el, a válogatottnál számításba vett Lukács Dánielt pedig – combsérülés miatt – még a szünet előtt le kellett cserélnie Babó Leventének, aki a derekával bajlódó Michael Okekét „meggyőzte” arról, hogy szünetig maradjon, de a második félidőre ő sem jött már ki.
Érkezett Lamin Colley, aki mindig képes a váratlanra (és nem csak olyan értelemben, hogy percek alatt két sárga lappal kiállíttassa magát, mint október közepén Újpesten...), kisvárdai oldalon pedig Teslim Baloguntól várhatták, hogy feljavul az addig észre nem vehető támadójáték. A vezető gólt azonban két másik cserejátékos hozta össze vendégoldalon: Kern Martin védők mögé ívelt labdáját Urho Nissilä vágta a léc alá.
A hátrányra kettős cserével reagált Supka Attila, és az egyik pályára küldött játékos, Jasmin Mesanovic még abban a percben piros lapot kapott. Aztán a VAR-vizsgálat megállapította, hogy visszahúzta a lábát, miközben eltalálta Georgij Haratjunjan térdét. De legalább némi élet költözött a mérkőzésbe – a kedélyek azonban hamar elültek. Vékony Bence gólja ugyan lesről született, de a Puskás így is folytatta jó idegenbeli szereplését – Várdán viszont továbbra is keserű az élet. 0–1