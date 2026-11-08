Döntetlent játszott Nyíregyházán, nem előzte vissza a Puskás Akadémiát az ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4077 néző. Vezette: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)

Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma (Regza, 90.), Kovács M., Hős (Antonov, 77.) – Katona B. (Batoum, 64.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum (Giger, 64.), Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti (Csorba, 84.), Huszár (Gavrics, 64.) – Djukanovics (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Hős (45+1.), ill. Djukanovics (54.)

Sárga lap: Kovács M. (67.), Toma (77.), ill. Giger (86.)

Kiállítva: Gavrics (74.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ezt hogyan hagyta ki? A mérkőzés 41. percében történtek láttán szokott a fejéhez kapni a szurkoló, most éppen a Győrből Nyíregyházára érkező drukkerek. Viktor Djukanovics kapu előtt keresztbe passzolt labdája ugyanis olyan pompásan érkezett Huszár Marcell elé, hogy a lapunkban többször csak csodacserének minősített, újabban kezdőként lehetőséghez jutott játékosnak egyszerűen csak a hálóba kellett volna passzolnia a labdát.

„Nagyon üresen voltam, Viktor Djukanovics észre is vette ezt – emlékezett a történtekre a Nemzeti Sportnak Huszár Marcell. – Onnan be kellett volna lőni, de nagyot védett a kapus. Talán, ha oda rúgom a labdát, ahonnan indult Dala Martin, nagyobb sikerrel járok, vagy másik megoldásként egy lövőcselre is lett volna még idő. Nyerni szerettünk volna, de a végén emberhátrányba kerültünk, így elfogadható az egy pont.”

Az eset másik vetülete, hogy Dala Martin védett hatalmasat, és ezen a véleményen volt a Szpari-tábor is, amely a történtek után azonnal a 22 éves kapus éltetésébe kezdett.

„Ilyenkor már csak eldobja magát az ember, hogy hátha beleakad a labda, kevés az esély a védésre, de az a legszebb, ha sikerül – mondta a lefújás után lapunknak Dala Martin. – Hasonló helyzetben tudtam védeni Újpesten is. A végén pedig igyekeztem a végsőkig kivárni, és minden erőmet összeszedni, hogy hárítani tudjak, mert úgy voltam vele, ilyen remek második félidő után egész egyszerűen nem kaphatunk ki.”

Az első félidő utolsó labdaérintése Hős Zsomboré volt, pontosabban a hálóé, hiszen a nyíregyházi középpályás ballábas lövése után a győri kapu jobb oldalában kötött ki a labda. A középkezdésre már idő sem jutott.

„Bár jobblábas vagyok, a harmadik gólomat is ballal szereztem a mostani bajnokságban – mosolygott az öltözőfolyosón Hős, amikor lapunk kérésére értékelte a látottakat. – Ha jobban belegondolok, a Vasas és a Fradi elleni is hasonlított a mostanihoz, amely előtt azért léptem át a labdát, hogy Daniel Stefulj ne tudjon közbenyúlni. Bosszant, hogy nem tudtunk győzni, de ezzel az egy ponttal is elkerültünk legalább az utolsó helyről.”

A gól érezhetően feldobta a Szparit, amelynek lendületét a szünet sem törte meg, és a második játékrész elején Katona Bálint munkát adott Samuel Petrásnak, aki lábbal védte a távoli lövést, majd Marko Kvasina fejese után vetődve hárított a győri kapus. Ám a jelek szerint ez egy olyan meccs volt, amelyen érett az egyik fél gólja, és a másik szerezte azt. Ehhez elég volt egy labdavesztés az ellenfél térfelén, azt kihasználva Bánáti Kevin rögvest indította a kilépő Viktor Djukanovicsot, és ő már nem hibázta el a ziccert. Legalábbis ezt még, mert a következőnél, amikor Zseljko Gavricstól kapott remek labdát, már elvétette a kaput.

Megállapíthattuk, hogy a karma is dolgozott a mérkőzésen. Kovács Imre játékvezető legutóbb akkor járt Nyíregyházán, amikor augusztus 15-én nem állította ki a kisvárdai Oláh Bálintot a Tarcsi Róbert elleni könyöklésért. Most valamivel kevesebbért, de kétségtelenül jogosan állította ki Zseljko Gavricsot, az ítélet meghozatalához szükség volt a VAR-ra, először ugyanis csak a sárgát mutatta fel.

„Bokasérülésem után legutóbb Újpesten már játszottam tíz percet, akkor már sikerült felvennem a ritmust, de a mostani volt az igazi visszatérésem – mondta a meccset követően Temesvári Attila. – Dala Martin nagy védése is kellett, hogy ne kerüljünk hátrányba, aztán nagyon jókor szereztünk vezetést, de a Győr a labdavesztésünket kihasználva egyenlített. A kiállításszituációnál Zseljko Gavrics túl magasra emelte a lábát, és beletalpalt a torkomba. Látszik a nyoma, de nincs különösebb fájdalmam, igaz, a Spanyolországban történt szörnyű játékoshalál miatt is megijedtem kicsit, de bármennyire is megdöbbentettek mindenkit az ott történtek, azért az ember nem foghatja vissza magát.”

A végén a Szpari nagy erőkkel támadott a győzelemért, ám az ETO-nak is volt meccslabdája emberhátrányban, de – ahogy Dala Martin is utalt rá a nyilatkozatában – Francisco Benette elhibázta azt. A pezsgő meccsen ezek alapján igazságosnak mondható a döntetlen. 1–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!