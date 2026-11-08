Fradisták székeken – képeken a zöld-fehérek angyalföldi győzelme
Mint ismert, a Ferencváros 2–0-ra diadalmaskodott a Vasas otthonában vasárnap este a labdarúgó NB I 13. fordulójában. Képgalériánkban megtekinthetőek a mérkőzés legjobb képei!
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
VASAS FC–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4221 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II Vencel, Ország Péter)
VASAS: Engedi – Hej, Baráth, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Mezei (Radó, 81.) – Kovácsréti (Kovács P., 81.), Urblík J., Molnár Cs. (Barkóczi, 75.) – Pálinkás (Pethő, 61.). Vezetőedző: Erős Gábor
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Maiga, Madarász Á. (Bero, 64.) – Zachariassen (Levi, 85.), Corbu (Nagy Á., 90.), Birmancsevics (Arzani, 85.) – Yusuf (Joseph, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Maiga (65.), Bero (84.)
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