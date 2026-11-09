Pénzügyi gondok Győrben, akár a felére csökkenthetik a játékosok bérét – sajtóhír

Akár a felére is csökkenthetik a fizetését a Győri Audi ETO KC játékosainak – számol be a Bajnokok Ligájában szereplő győriek pénzügyi helyzetéről a dán TV2. Lapunk is úgy értesült, jelentős bércsökkentést terveznek, ráadásul azok, akik ebbe nem mennek bele, távozhatnak az együttestől.

A dán hírportál interjút kért a klubtól, akik írásban válaszoltak.

„A játékosok és klubjaik közötti megállapodások szigorúan bizalmasak. Az ilyen érzékeny, belső információkon alapuló híresztelések és találgatások nemcsak az érintett klubok és játékosok érdekeit sérthetik, hanem az egyes eseteken túlmutató következményekkel is járhatnak. Ezek alááshatják a kézilabdás közösség szereplői közötti bizalmat, hosszú távon pedig kárt okozhatnak a női kézilabda nemzetközi megítélésében, hitelességében és presztízsében” – áll a közleményükben.

„Ez igazán hatalmas dolog, ami teljesen át fogja írni a nemzetközi klubkézilabda erőviszonyait. Eddig ők számítottak a legvonzóbb célpontnak, és a fizetések terén is ők jártak az élen. Rendkívül izgalmas időszak elé nézünk, és vajon mit lépnek most a játékosok? Hirtelen más klubok előtt is megnyílik majd a lehetőség, hogy versenybe szálljanak a Final Fourba jutásért. Vannak olyan játékosok és ügynökök, akiknek most megállás nélkül csörög a telefonjuk. Természetesen mérlegelik, vajon akad-e más klub, amely képes lehet tartani a lépést, és rendelkezik a szükséges anyagi háttérrel is” – vélekedik Peter Bruun Jörgensen, a dán Tv2 szakértője.

Lapunk is megkereste a győri klubot, amennyiben választ kapunk, cikkünket frissítjük.