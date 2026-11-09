Bejelentette Kuttor Attila szerződtetését a Kisvárda

A Kisvárda szombaton 1–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen, vasárnap délelőtt pedig a vezetőség menesztette Supka Attila vezetőedzőt.

A Kisvárda a legutóbbi hat fordulóban nyeretlen maradt, és kieső helyen áll. Supka irányításával kétszer nyertek, hat döntetlent játszottak és ötször kikaptak, valamint a Pécs ellen a Magyar Kupában is búcsúztak.

Hétfőn kora délután a klub bejelentette, hogy Kuttor Attila lesz a csapat új vezetőedzője. A szabolcsi klub megegyezett az edző eddigi munkáltatójával, a másodosztályú Kazincbarcikával és persze Kuttorral is. A két klub között egyébként kooperációs megállapodás is van, amely alapján több kisvárdai játékos is kettős játékengedéllyel szerepelhet az NB II-es csapatban.

Az 56 éves edző az NB I-ben irányította már a Haladást, a Mezőkövesdet, a Vasast és a Kazincbarcikát, eddig 184 élvonalbeli mérkőzése van.

„A szombati mérkőzést követően elköszöntünk Supka Attilától, akinek a felnőttcsapatnál és az akadémián eltöltött munkájáért is köszönettel tartozunk – mondta a váltás kapcsán Révész Attila a Kisvárda hivatalos honlapján. – Az elsőszámú jelöltem utódként Kuttor Attila volt, hiszen az utóbbi időben az együttműködés révén sportszakmai kapcsolatban álltunk, és edzői hitvallása és a fiataljaink megismerése miatt őt tartottam a legmegfelelőbb megoldásnak a poszt betöltésére. Sztupák Péter tulajdonos és Simon Miklós klubigazgató partner volt ebben a kérdésben, Kuttor Attilával is sikerült megegyeznünk, ezért köszönettel tartozunk nekik, és bízunk benne, hogy továbbra is ilyen gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, amely akár más területre is kiterjedhet. Attilával szemben a bennmaradás kiharcolása és a fiatalok beépítése a két fő elvárás.”

Simon Miklós az érzéseiről szólva kiemelte, hogy az egyik szeme sír, a másik viszont nevet, ugyanakkor büszkeséggel tölti el, hogy NB I-es csapatnál figyeltek fel a barcikai csapat vezetőedzőjére, és ez a klubban végzett munka elismerése is. A borsodiak klubigazgatója is hangsúlyozta, a kooperáció remekül működik, a kisvárdai fiataloktól többet is kaptak, mint amit előzetesen várnak, és ez tovább erősödhet innentől kezdve.

„Köszönettel tartozom a Kazincbarcikának az eddigiekért, és a Kisvárdának azért, hogy lehetőséget kínált arra, hogy ismét az NB I-ben dolgozhassak – mondta székfoglalójában Kuttor Attila. – Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen dobogós helyen álló csapatot adok át, valamennyire birtokon belül maradok, hiszen a két klub valóban gyümölcsöző együttműködése révén kapcsolatban maradok a barcikaiakkal. Innentől kezdve azonban azért dolgozom, hogy a kisvárdai tervek megvalósulását szolgáljam.”