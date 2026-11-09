Európa-liga: Carlos Vicens lett a Lyon vezetőedzője

2026.11.09. 19:39
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Carlos Vicens (Fotó: Getty Images)
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Carlos Vicens Olympique Lyon Paulo Fonseca
A spanyol Carlos Vicens lett a labdarúgó Európa-ligában szereplő francia Olympique Lyon vezetőedzője.

A spanyol Carlos Vicens lett a hétszeres francia bajnok Olympique Lyon vezetőedzője. A 43 éves tréner októberben 15 hónap után távozott a portugál SC Bragától, amellyel az előző idényben elődöntőbe jutott az Európa-ligában, ahol a legjobb 16 között a Ferencvárost búcsúztatta. Vicens 2021 és 2025 között Josep Guardiola szakmai stábjának tagja volt a Manchester Citynél.

A sapanyol szakember Lyonban a portugál Paulo Fonsecát váltotta, aki szerdán távozott a klubtól, mert visszatért hazájába és a Sporting CP vezetőedzője lett. Vicens bemutatkozására jövő szombaton a Lille OSC elleni, idegenbeli mérkőzésen kerül majd sor. A francia csapat jelenleg ötödik a bajnokságban, az Európa-liga alapszakaszában pedig – ahol a Ferencváros négy forduló után a harmadik – a tabella 13. helyén áll.

 

 

Carlos Vicens Olympique Lyon Paulo Fonseca
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