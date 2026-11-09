Európa-liga: Carlos Vicens lett a Lyon vezetőedzője

A spanyol Carlos Vicens lett a hétszeres francia bajnok Olympique Lyon vezetőedzője. A 43 éves tréner októberben 15 hónap után távozott a portugál SC Bragától, amellyel az előző idényben elődöntőbe jutott az Európa-ligában, ahol a legjobb 16 között a Ferencvárost búcsúztatta. Vicens 2021 és 2025 között Josep Guardiola szakmai stábjának tagja volt a Manchester Citynél.

A sapanyol szakember Lyonban a portugál Paulo Fonsecát váltotta, aki szerdán távozott a klubtól, mert visszatért hazájába és a Sporting CP vezetőedzője lett. Vicens bemutatkozására jövő szombaton a Lille OSC elleni, idegenbeli mérkőzésen kerül majd sor. A francia csapat jelenleg ötödik a bajnokságban, az Európa-liga alapszakaszában pedig – ahol a Ferencváros négy forduló után a harmadik – a tabella 13. helyén áll.