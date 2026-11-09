Szabalenka győzelemmel kezdett a WTA-világbajnokságon

V. H. L.V. H. L.
2026.11.09. 23:10
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Arina Szabalenka győzelemmel kezdett a WTA-vb-n (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka Karolína Muchová WTA-világbajnokság
Ha nem is könnyen de megszerezte első győzelmét az Indian Wells-i WAT-világbajnokságon Arina Szabalenka, aki 7:6, 7:5-re győzött a cseh Karolína Muchová ellen a B-csoport első mérkőzésén.

A világranglista 2. helyezettje, Arina Szabalenka, és a 7. Karolína Muchová nézett egymással farkasszemet a WTA-világbajnokság B-csoportjának első mérkőzésén. Az első játszma ötödik gémjéig egyik játékos előtt sem adódott bréklehetőség, ekkor viszont a cseh versenyző előtt kettő is, s a másodikat ki is használta. Szabalenka azonban nem akart sokáig hátrányban maradni, s azonnal visszavette elvesztett adogatását. Négy-négynél következett egy újabb „brékcsere”, s végül rövidítésben dőlt el az első felvonás – azt pedig a fehérorosz bírta jobban idegekkel.

Szabalenka lendületét a folytatásra is továbbvitte, s a harmadik gémet ismét fogadóként nyerte meg, viszont egyből ajándékozott  három bréklabdát a cseh riválisnak, aki pedig jobb játékos annál, hogy ebből egyet ne használjon ki – ragyogó röptékkel sikerült is eltüntetnie az előnyt. Ugyanez viszont igaz Szabalenkára is – a következő játékban Muchová kapaszkodhatott 0:40-ről, s neki sem sikerült. A fehérorosz ezután hozta a saját adogatójátékát, így egy dolga maradt: kiszerválni a meccset. Ez azonban nem sikerült: 5:4-nél Muchová is megmutatta, hogyan tud küzdeni, Szabalenka pedig, hogy a legjobb helyzetben is képes elemi hibákat véteni, igaz, azonnal vissza is szerezte elvesztett brékelőnyét, s végül 7:6, 7:5-ös győzelemmel kezdett az Indian Wells-i tornán.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS 
Egyes, B-csoport, 1. forduló
Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) 7:6 (7–2), 7:5

 

Arina Szabalenka Karolína Muchová WTA-világbajnokság
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