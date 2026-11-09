Az MLSZ közleményt adott ki Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Liverpool vasárnapi bajnokiján, csapata 3–1-re verte a Crystal Palace-t. A magyar középpályást a 69. percben cserélte le Andoni Iraola.

A spanyol szakember a meccs után a következőket nyilatkozta Szoboszlaival kapcsolatban.

„Nagyon nem szeretnénk, hogy a válogatott meccsek alatt játékosaink dőljenek ki. A legutóbbi időszakban három rendkívül fontos labdarúgónk sérült meg, úgyhogy most imádkozom – mert tényleg nem nem jönne jól ha megint hasonló történne. Reméljük, most nem úgy lesz, mint legutóbb, amikor Alexis Mac Allistert, Cody Gakpót és Domot is elveszítettük. Dominik megerőltette kicsit a térdét, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy játszhat-e a magyar válogatottban vagy sem. Tudom, hogy mindent megtesz majd, hogy hazamehessen, mert imád a nemzeti csapatban játszani, de amikor lecseréltük, nem volt százszázalékos állapotban. Az orvosi stáb elemzi majd a helyzetet, és meglátjuk, mi lesz. Jómagam tudom, mit akarok, de meg kell értenem a nemzeti csapatok szempontjait is. Bizonyos, hogy ha Dominik jól érzi magát, menni akar majd, de nem vagyok biztos benne, hogy addigra rendbe jön” – mondta Iraola.

Hétfőn délelőtt az MLSZ is közleményt adott ki a magyar labdarúgóval kapcsolatban.

„A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt” – írta az MLSZ az X-oldalán.

A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt @_SZD10 az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt! #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 9, 2026

Ha Szoboszlai nem játszhatna a válogatottban a novemberi meccseken, akkor öt év után először hiányozna. Legutóbb 2021. november 15-én, a lengyelek elleni, 2–1-re megnyert idegenbeli vb-selejtezőn nem állt Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére, azóta sorozatban 51 meccsen kezdett a 69-szeres válogatott középpályás.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

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