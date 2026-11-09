FIFA - Az ázsiai alelnök szerint borítékolható Infantino újraválasztása

2026.11.09. 19:57
Fabio Deinert - FIFAGianni Infantino magabiztosnak tűnik... (Fotó: Getty Images)
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FIFA Infantino-terv Infantino-botrány újraválasztás Hasem Hajdar AFC Gianni Infantino
Az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) alelnöke, Hasem Hajdar szerint borítékolható, hogy Gianni Infantinót újraválasztják a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökének márciusban.

„Teljes mértékben és nyilvánosan támogatjuk Infantinót” – jelentette ki Hasem Hajdar, aki egyben a libanoni szövetség elnöke is, azon az eseményen, amelyen Infantino egy kispályás létesítményt adott át. Hozzátette: a FIFA-elnök újraválasztása biztosra vehető.

Infantino – akinek a felesége libanoni származású, neki pedig 2025 óta van libanoni állampolgársága is – az elnökválasztást firtató kérdésben nem válaszolt újságíróknak.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint továbbra is egyértelmű esélyese a március 18-án, Rabatban, a kongresszus keretében tartandó választásnak annak ellenére, hogy éles bírálatok érik nyár óta, amikor bejelentette az azóta már elvetett tervét, miszerint magánbefektetők bevonásával rendeznének meg világbajnokságokat.

A múlt héten Tasima Kozo, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke jelentette be, hogy indul a választáson Infantino ellen. Ő a második jelölt – a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega után –, aki kihívja a FIFA elnökét. Pályázni jövő szerdáig lehet.

„Tasima talán szerezhet néhány szavazatot, de nehéz dolga lesz, mivel a FIFA elnöki tisztsége megköveteli a kapcsolatok ápolását a világ minden régiójában” – jegyezte meg Hajdar.

Az 56 éves olasz-svájci sportvezető korábban visszautasította a távozását követelő hangokat, hangsúlyozva, hogy a tagszövetségek „nagyon-nagyon nagy többségének” támogatását élvezi.

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